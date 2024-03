Aitor Palazuelo presenta el seu primer disc al Teatre de Roses

Aitor Palazuelo (2003) presentarà, el pròxim diumenge 31 de març a les vuit del vespre, el seu primer EP Mismo destino al Teatre de Roses. El concert serà tipus banda i l'acompanyaran diversos músics, "això vol dir que en aquesta ocasió jo no tocaré la guitarra i em centraré en la veu. D'aquesta manera puc crear més sinergies amb el públic", explica el músic. I afegeix que aquesta banda que l'acompanya "és un un suport molt gran per mi. Els que m'acompanyen fa molts anys que es dediquen a la música i són més grans que jo i això em fa agafar confiança".

Aitor Palazuelo en una imatge de promoció del seu EP / Cedida a l'Empordà

En aquest primer treball, escrit i musicat per ell matiex, Palazuelo ha volgut mostrar els diferents estils que domina i inclou el seu primer single Àngel y demonio. , "l'he compost perquè es pugui veure les diferents branques que m'agraden de la música. Hi ha temes de pop, rock, rumba o flamenc". En aquest disc parla sobre el destí, d'aquí el nom de l'àlbum, i dels objectius a complir.

"Em fa molta il·lusió presentar-lo a Roses perquè el món musical és complicat, he picat molta pedra, i ara tinc l'oportunitat de tenir un espai". Després d'aquest concert en venen d'altres per la comarca, Girona i Barcelona. No obstant, Palazuelo va començar fent versions a les terrasses dels locals de la Costa Brava, l'estiu passat va fer una cinquantena de bolos. "No m'oblido d'on vinc, al final són els primers que han confiat en mi i on he tingut visibilitat. Així que no ho deixaré perquè els estic molt agraït".