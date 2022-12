Ni va patir l’Argentina. Ni va patir en el partit, que va dominar en tots els aspectes, tant el tàctic com l’emocional. Va governar amb calma i serenitat aquesta semifinal a la qual va arribar gràcies al lideratge de Messi. Un lideratge futbolístic i commovedor on ha trobat Julián Alvárez com el seu company perfecte.

1.- Julián Álvarez, desmarcatge i gols

Va marcar dos gols (el 2-0 i el 3-0), a més de provocar el penal marcat per Messi que va suposar l’1-0. Va resultar decisiu Julián Álvarez, el davanter del Manchester City, l’arma secreta descoberta pel seleccionador Scaloni en ple Mundial. Decisiu per la seva capacitat de llançar desmarcatges que van esquinçar la defensa croata a més d’aprofitar la seva velocitat per cavalcar a camp obert, més de 50 metres, a l’acció del segon gol. No el van detectar en cap moment. Mai va saber Croàcia on era o per on li arribava Julián Álvarez.

2.- Forat croat

Cada gol argentí va ferir la inestable defensa de l’encara subcampiona del món. Cada gol era un tractat del que no s’ha de fer per protegir la teva porteria. En l’1-0, Álvarez va obrir la porta de l’eix central, aprofitant-se del desordre causat per Lovren, el central, que va llançar molt malament la línia defensiva. En el 2-0, un córner a favor de Croàcia va acabar en gol argentí. I en el 3-0, una simple sacada de banda va desactivar l’atordit i desorientat equip de Zlatko Dalic, que va entrar en col·lapse absolut. Va quedar destrossada d’inici a final Croàcia, despullada i òrfena.

3.- La mà de Scaloni

Va intervenir amb èxit el seleccionador argentí. Va canviar el dibuix dels tres centrals que va fer servir inicialment davant els Països Baixos apostant de sortida davant Croàcia amb un 4-4-2 per omplir el centre del camp amb la potència de Paredes unit al talent d’Enzo Fernández afegit al dinamisme de De Paul junt amb la solvència de Mac Allister.

Va aguantar el control croat en els primers 20 minuts, control sense intimidar ni disparar (el primer xut a la porteria del Dibu va arribar en el minut 70) per acabar una serena Argentina governant la semifinal.