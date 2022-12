Va concloure la primera semifinal i tots es van abraçar amb el geni. Una vegada més, Leo Messi va liderar les operacions de l’Argentina en aquesta ruta cap a la glòria que tindrà la seva última estació diumenge vinent. Allà conclourà la preciosa aventura de l’exblaugrana, que tindrà l’oportunitat d’aconseguir el que ha desitjat tota la seva vida, aquesta Copa del Món que l’equipararia finalment amb Diego Armando Maradona, que va guiar l’albiceleste fins al títol el 1986. Amb una Copa Amèrica, quatre Champions, 11 lligues i set pilotes d’or, entre altres múltiples distincions, el capità argentí aspira a coronar el seu palmarès amb el títol més preuat.

El va poder aconseguir fa vuit anys, però un gol de l’alemany Goetze en la pròrroga el va privar de la glòria en un duel en el qual tampoc va tenir gaire ajuda d’Higuaín i Palacio, que van fallar dues clares ocasions. Ara compta amb el jove Julián Álvarez com a soci més qualificat per alçar finalment el trofeu que mereix. El davanter del City va provocar el penal que va convertir Messi en el primer gol i va firmar els dos següents gols, el tercer després d’una jugada monumental de Leo que quedarà guardada als llibres d’història.

«La gent, la família...»

«Sento moltes coses. Veure això és emocionant. La gent, la família... Ha estat una cosa increïble el que hem viscut. Hem arribat a l’últim partit. Era el que volíem», va proclamar Messi minuts després de segellar el pas a la final. «No sé si és el meu millor Mundial, però estic disfrutant molt de tot això. Malgrat que vam començar perdent vam demanar a la gent que confiés. Ho hem fet, ho hem fet... Aquest grup és una bogeria. L’Argentina jugarà una altra final d’una Copa del Món».

«Recordo la meva família, és el més important per a mi. Hem passat èpoques dures, també molt bones. Ara ens toca viure un moment espectacular, disfrutant amb la gent que és aquí i a l’Argentina», va afegir l’heroi d’aquests 45 milions d’argentins que somien arribar a la seva tercera estrella. Ningú ho hauria dit després de la derrota davant l’Aràbia Saudita. «Va ser un cop molt dur després de 36 partits invictes. Va ser una prova duríssima, però aquest grup ha demostrat com de fort que és. Hem jugat cinc finals i n’hem guanyem les cinc. Tant de bo també la que falta».

El rècord de Matthäus

No hi havia millor manera per celebrar un nou rècord en la seva trajectòria. El capità albiceleste va igualar aquest dimarts els 25 partits en Mundials de Lothar Matthäus, la llegenda germànica que es veurà superada per Leo si no ocorre cap desgràcia d’aquí a diumenge.

Leo Messi 🤝 Lothar Matthaus



The Argentine becomes the joint-record men's #FIFAWorldCup appearance holder this evening! — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) 13 de diciembre de 2022

Per darrere queden altres il·lustres futbolistes, com Miroslav Klose (24 partits), Paolo Maldini (23) o Cristiano Ronaldo (22). «No hi ha paraules per descriure el que està fent Leo. Està demostrant el gran jugador que és», va valorar Mac Allister. «No ens deixa de sorprendre. Cada dia fa aquestes coses. És el meu amic, l’estimo un munt. M’encanta que els disfruti», va aportar De Paul.

¿Duel amb Mbappé?

A la final espera Messi el vencedor del Marroc-França d’aquest dimecres. El duel davant Mbappé s’entreveu en l’horitzó. De moment, tots dos sumen cinc gols com a màxims artillers. L’eficàcia de Leo, a més, ha sigut decisiva: dels sis partits disputats a Qatar, ha marcat cinc vegades l’1-0 amb tres penals inclosos.

També suma tres assistències. L’errada en la pena màxima davant Polònia, després d’una gran parada de Szczesny, és l’única pega en un campionat perfecte que pot certificar diumenge. Als seus 35 anys, l’exblaugrana viurà el partit més especial de la seva vida. El fenomen del PSG es troba davant una oportunitat única. L’última.