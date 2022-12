Espanya va estar tres minuts eliminada. Després de veure com el Japó li remuntava amb un discutit gol de Tanaka després d’una pilota que va semblar haver sortit, els de Luis Enrique es col·locaven al caire del precipici. A només un gol de l’eliminació, concretament <strong>un de Costa Rica</strong>.

I el gol va arribar. Una falta llançada a l’olla per Joel Campbell des de molt lluny va ser prolongada per l’enorme central de Costa Rica Kendall Waston i la pilota va arribar al cor de l’àrea petita, on Vargas va aprofitar una deficient sortida de Neuer per marcar el segon gol dels ‘ticos’. El gol que els avançava contra Alemanya i deixava fora els teutons i Espanya, que perdia amb el Japó. Corria el minut 70 de partit.

Nervis a la banqueta

La notícia va sembrar el pànic a la banqueta d’Espanya, on les cares eren de preocupació. Espanya estava fora del Mundial. Luis Enrique, que havia posat els titulars al camp, amb Ferran, Asensio i Jordi Alba, demanava més intensitat. Espanya necessitava un gol, ja fos seu o d’Alemanya.

I als tres minuts, en el 73, Havertz rematava una contra alemanya a la xarxa i retornava l’empat al marcador, cosa que tornava a ficar Espanya en els vuitens de final com a segona de grup i el Japó com a primera. Els nipons aguantaven amb solvència el domini espanyol, que no era capaç de crear ocasions clares de gol. El destí dels de Luis Enrique estava en mans d’Alemanya i Costa Rica. Havien estat tres minuts eliminats i la situació es podia repetir si els ‘ticos’ tornaven a marcar. Però els de Flick, que estaven eliminats, i no tenien opcions per la victòria japonesa, no van abaixar el ritme i van acabar guanyant els costa-riquenys 4-2.