En presentar el nou Jeep Avenger totalment elèctric, Eric Laforge, responsable de la marca Jeep a Europa, va declarar: «L’Avenger és l’elecció adequada per a aquells que busquen un cotxe compacte, robust i cool que ofereixi tecnologia punta, espai i confort, alhora que molta diversió. Ideal tant per desplaçar-se a la feina com per anar de vacances, de compres, d’excursió, a la discoteca o per compartir-ho. Amb l’Avenger ho pots fer tot i anar a qualsevol lloc».

La sortida al mercat europeu del Jeep Avenger, disponible en el concessionari oficial Garatge Sala –també en versió de gasolina–, marca el començament de la fase següent d’electrificació de la marca Jeep, l’onada de vehicles BEV, en què sortiran al mercat quatre vehicles totalment elèctrics d’aquí al 2025. Al final del 2030, les vendes europees de la marca Jeep seran totalment elèctriques. Així és com Jeep donarà suport als objectius de carboni net zero de Stellantis. Reconeixements internacionals Presentat al Saló de l’Automòbil de París del 2022, el Jeep Avenger ja ha estat aclamat tant pels clients com pels experts del sector. Fins i tot abans que els primers vehicles hagin estat lliurats a Europa, el nou Jeep Avenger totalment elèctric ha atret el reconeixement dels mitjans en ser nomenat Cotxe de l’Any 2023 i Millor SUV Familiar als premis Women’s World Car de 2023, entre altres. Aspectes com la seguretat, la qualitat, el preu, el disseny, la facilitat de conducció, les prestacions i la petjada mediambiental són tinguts en compte pels membres del jurat a l’hora d’emetre el seu vot. L’Avenger va destacar pel seu agosarat disseny, la seva excel·lent capacitat tot terreny i per ser «una aposta de futur que els clients sabran apreciar». L’Avenger ofereix un consum d’energia líder a la classe amb 15,4 kWh als 100 km al cicle WLTP. Aquest resultat és possible gràcies a l’eficàcia extrema del nou sistema de propulsió, però també a l’extrema lleugeresa del vehicle: només 1.500 quilograms. La unitat motriu M3 adoptada a l’Avenger és un motor elèctric de 400 volts de segona generació i alta eficiència. Es tracta de la primera unitat de potència llançada per eMotors, la joint venture al 50/50 de Setellantis amb NIDEC, i ofereix 115 kW corresponents a 156 CV i 260 Nm de parell màxim. Un altre element clau que permet una gran autonomia és la bateria. La nova bateria de 54 kWh de l’Avenger també és produïda per Stellantis a la planta de Tychy, i ofereix la màxima densitat energètica juntament amb una excel·lent relació entre energia nominal i útil, que és de 51 kWh. El carregador de bord estàndard proporciona 100 kW en corrent continu (cosa que correspon a una recàrrega del 20 al 80% en 24 minuts en mode de càrrega ràpida), i 11 kW en corrent altern (el que correspon a una recàrrega del 0 al 100% a 5 hores i mitja quan es connecta a una estació pública). Amb una alta potència i parell, i un calibratge específic del tren motriu, ofereix una diversió sense concessions amb la seva plataforma compacta, tant a la carretera com a fora.