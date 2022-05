Zero Motorcycles ha apostat fort pel mercat espanyol amb el seu desembarcament de forma directa des del setembre passat. Amb Josef Morat com Country Manager, tot un apassionat del món de les dues rodes amb anys d'experiència al sector i treballant durant els últims sis anys a Zero Motorcycles com a Regional Manager del Sud d'Europa, Orient Mitjà i Àfrica.

Com neix Zero Motorcycles?

El que abans era una apassionada idea concebuda per Neal Saiki, que va aplicar una bateria, un motor elèctric i la 'intel·ligència necessària' a una moto de camp en un garatge de Santa Cruz, Califòrnia, s'ha convertit ràpidament en una companyia de motocicletes reconeguda internacionalment. Des del 2006, quan es van produir els primers prototips avui milers de clients han cregut en Zero Motorcycles i també ho ha fet un inversor molt important que recolza aquest projecte des del 2007.

Ens porten avantatge als EUA en aquest sentit?

EUA compta amb una llei particular que introdueix Arnold Schwarzenegger quan era governador de Califòrnia, una llei que apostava per les inversions verdes. Clarament és una mica més fàcil perquè tens un govern que empeny en aquesta direcció també per a les inversions. Europa és un mercat que creixerà molt els propers anys. En aquest sentit, amb una mica de retard perquè aquí els líders del món de l'automoció al principi no han cregut gaire en aquesta tecnologia, encara que ja s'està pensant de manera totalment diferent.

Quin paper hi juga el client jove?

La gent jove té segurament un sentit de responsabilitat respecte del planeta des d'un punt de vista i sostenibilitat. Jo parlo amb els pares i em diuen que el seu fill no compra una moto. Usen el motosharing, per exemple, a ciutats com Barcelona on funciona molt bé. Sense comprar-te una moto pots utilitzar-ne una les 24 hores al dia utilitzant un sistema de moto compartida. És clar que quan surts de Barcelona i has d'assolir distàncies més llargues, aquí evidentment necessites un vehicle diferent, amb més prestacions. Allí entrem nosaltres amb vehicles que poden permetre arribar als 300 quilòmetres d?autonomia abans de recarregar i donar-li un producte que els permeti també fer les sortides del cap de setmana.

Com ha afectat la pandèmia a la mobilitat? Ha canviat la manera d'entendre què són els vehicles i la contaminació a les ciutats?

Absolutament, sí. Diria que darrere el confinament ha sorgit una major atenció al vehicle elèctric, sobretot els mercats que anteriorment eren menys receptius. Evidentment, el Covid-19 ha despertat latenció al tema ambiental en més persones. Segons un estudi d'una universitat americana, sembla que les ciutats amb més trànsit vehicular també han estat entre les més afectades pel Covid, pel que sembla la pol·lució deguda al trànsit ha afavorit el contagi més persones.

És només una qüestió d'emissions o hi ha altres motivacions per les quals la mobilitat elèctrica pot ajudar a millorar la qualitat de vida de qui viu aquí?

Segurament les emissions, siguin de CO2 o de pol·lució, són un aspecte important. Una dada que gairebé ningú no coneix és que, i és estadística certificada, a Europa moren 500.000 persones a l'any a causa de problemes de pol·lució. Però no és només una qüestió de salut, i de qualitat de l'aire, sinó també d'eficiència energètica, un motor elèctric porta una eficiència de més del 90%, mentre que qualsevol motor tèrmic, fins als millors, no arriba a un 30%. Així que considerant que a més i més ens apropem a un problema energètic important, utilitzar millor l'energia que tenim, és no només un deure, sinó una necessitat de supervivència.

El disseny de les motos Zero és part del segell d'identitat?

En no tenir un problema tèrmic, la calor del motor i la fuita, es té molta llibertat de disseny, i uns ho fan de manera molt futurista. Però al final quan pujo una moto he de conduir-la entrant als revolts, sortint-ne i si es construeix una moto amb una determinada forma, que sigui similar a un vehicle tradicional també se'ls ajuda a un motard tradicional a trobar els seus punts de referència a la conducció, així és més fàcil adequar-se. Puc fer una moto amb el disseny més revolucionari del món, però si després la conducció no és eficaç, no em serveix de res.

Quants models disposen a la gamma?

Comptem amb vuit models diferents, des de la moto de camp fins a la moto típica de ciutat passant per una dual sport que permet utilitzar-se tant al carrer com al camp, motos com les utilitzades per la policia de Barcelona i Madrid, per exemple. No fabriquem ni moto petita ni ciclomotors, perquè el cost de la tecnologia que nosaltres apliquem no seria rendible.

Quines prestacions tenen? Com és conduir una moto elèctrica?

A veure, aquí la única veritable limitació és la velocitat màxima, que la limitem. Zero intenta trobar un equilibri entre el comportament dinàmic i la distància recurrible, l'autonomia. En el cas de les SR/F i SR/S autolimitem la velocitat màxima a 200 km/h, que ja és molt. Pel que fa a una moto amb motor tèrmic, una Zero ofereix millor prestacions d'acceleració i la conducció és més enfocada a l'entorn respecte a una moto tradicional.

En prestacions són iguals a una moto normal, però la diferència arriba al preu.

Les motos elèctriques tenen la fama de ser més cares, però no és del tot correcte, perquè la tecnologia elèctrica és una tecnologia on encara hi ha costos de desenvolupament i de tecnologia molt elevats. Per què? Perquè avui és a les albors del desenvolupament. Això presumeix que molts aspectes, en particular la bateria que és la part més costosa en aquest vehicle continua desenvolupant-se. L'evolució és força ràpida i cada any es milloren les prestacions en termes de capacitat. Per exemple, nosaltres en sis anys hem modificat tres cops la capacitat de la bateria mantenint el preu del vehicle. Així que sí que costa el mateix, però tens més energia. Hi ha aspectes que en el futur aniran reduint aquest cost o millorant les prestacions. En aquest sentit, el valor mitjà d‟una moto elèctrica està per sobre d‟una moto tradicional. Normalment el preu d'una moto tradicional comença per 6.000 o 7.000 euros i nosaltres a partir de 12 o 13.000 euros.

Amb la calculadora a la mà si a la moto li dónes ús la tens amortitzada en uns anys.

Sí, és clar. En aquest sentit tenim estadístiques de patrulles dels EUA que així ho indiquen. I no només de consum d'energia versus combustible sinó també perquè el cost de manteniment d'un vehicle elèctric representa aproximadament el 10% d'un vehicle tèrmic. El cost per quilòmetre és al voltant de 1,5 o 2 cèntims. Com més quilòmetres faig, menys em costa el vehicle, al contrari que un vehicle tèrmic, que com més quilòmetres faig més costa la gasolina i el manteniment.

També xoquen amb el motard més purista.

Tenim discussions a les Xarxes Socials que de vegades no m'ho puc creure. Però les Xarxes, que són un instrument molt interessant per la rapidesa de comunicació, també permeten comentaris que de vegades són molt per sobre del que hom faria a la vida real. Et trobes amb gent que diu que una moto elèctrica no és una moto, és una joguina per a nens. Però una Zero és una moto que sense el control de tracció un pilot de MotoGP tindria dificultats per conduir-la perquè, per exemple, té un parell motor de 190 Nm, xifra a què no arriba ni una moto de carreres. Aquí tot ho controles a través de l'accelerador, la conducció està al teu puny dret, allà envies i el motor elèctric segueix les teves indicacions. Conduir una moto elèctrica és una experiència que no es pot explicar, s'ha de provar i allà es descobreix un món en què es gaudeix no només de la condició, sinó d'aspectes que abans ni sàvies existissin.

Arribeu per quedar-vos?

Som a Espanya des del 2009, així que no és res de nou. Zero Motorcycles és una marca que a Espanya ha arribat pràcticament quan obrim l'oficina europea a Holanda i aquí hem tingut moments alterns, distribuïdors millors, distribuïdors pitjors. I també si en els darrers anys hem millorat, amb uns distribuïdors que van fer una bona feina, havia arribat el moment en què Espanya es mereixia una inversió directa per part de Zero Motorcycles. És un mercat segurament molt, molt important per a nosaltres. Nosaltres comencem de forma directa al setembre 2020 i tenim un pla de desenvolupament que ens portarà a tenir uns 20 a 25 concessionaris en els propers dos anys.