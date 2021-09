Ester Marcos és la regidora de Comerç i Mercats de l'Ajuntament de Figueres. Té al seu càrrec una de les àrees que més ha hagut de modificar calendaris i execució d’activitats a causa de la pandèmia i les seves restriccions. La FiraVO, però, és un cas a part, ja que les bones condicions del recinte firal han facilitat la seva continuïtat sense ajornaments.

L’entesa entre l’Ajuntament de Figueres i els empresaris que impulsen la fira ha estat bona des del primer moment. La regidora de Comerç i Fires destaca aquesta col·laboració entre els sectors públic i privat.

Amb quinze edicions, estem davant d’un esdeveniment plenament consolidat.

Per descomptat. Cada any la FiraVO ha tingut uns bons resultats per a les empreses participants, i ha estat positiva per la ciutat. Fires com aquesta són un bon exemple de treball entre la part pública i la privada, de la qual en surt beneficiada Figueres. L’Ajuntament inverteix uns deu mil euros a més de posar el Recinte Firal a disposició dels expositors. El retorn per cada euro invertit és d’uns vint-i-sis euros. L‘edició passada es van vendre directament, durant la Fira, 225 vehicles amb una facturació de 3.375.000 milions d’euros.

Durant els tres dies que dura l’esdeveniment, la ciutat en surt beneficiada?

Sí, de totes totes. Es genera un moviment de gent notable que, en el cas dels visitants forasters, acaben passant per la ciutat. El comerç i el sector de la restauració ho noten. El 47,6 per cent dels visitants de l’any passat eren de fora de Figueres i provenien de diferents localitats de la demarcació de Girona i quasi un deu per cent eren estrangers.

Disposar d’un recinte firal com el de Figueres, és la clau?

En aquest cas, sí. Ja es va veure l’any passat, en plena pandèmia vam poder celebrar la FiraVO seguint totes les mesures de seguretat i preventives sense cap incidència. El recinte firal de Figueres és excel·lent per aquest tipus d’esdeveniments, i més l’espai d’aparcament que hi ha just a tocar de l’esplanada d’exposició.