Toyota Espanya actualitza la gamma Land Cruiser 2021 amb diverses novetats d’equipament, entre les quals sobresurt la nova opció de sèrie per als acabats VX i VXL en les versions amb carrosseria 5 portes i canvi automàtic, que ara inclouen bloqueig mecànic 100% del diferencial del darrere per millorar encara més si és possible el ja de per si excel·lent comportament off-road del llegendari tot terreny de Toyota.

En el cas de Land Cruiser VXL 5p Automàtic, l’arribada del bloqueig mecànic manual del diferencial del darrere reemplaça al diferencial autoblocant tipus Torsen, més adaptat a l’ús en carretera i que seguirà oferint-se en la variant més equipada: Land Cruiser Limited.

El nou bloqueig mecànic del diferencial del darrere reparteix el parell a les rodes posteriors al 50% en cadascuna d’elles, facilitant l’avanç encara que una de les rodes perdi el contacte amb el terra. Això suposa que la resposta fora de carretera sigui encara millor, una demanda dels clients de Land Cruiser VX i Land Cruiser VXL.

Una altra novetat rellevant afecta l’acabat GX, en les versions de carrosseria 5p, que ara inclouen el sistema multimèdia Toyota Touch 2 amb pantalla tàctil i visió d’inici configurables, integració mòbil via Apple CarPlay i Android Auto i actualització de mapes over-the-air.

També hi ha novetats en el disseny de les llandes i la mida dels pneumàtics per als acabats GX i NX, amb carrosseria 3p. Així, en els dos casos, es passa d’una llanda d’acer de 17 polzades muntada en un pneumàtic de mesures 245/70 R17 a unes llandes d’aliatge de 17 polzades amb pneumàtics 265/65 R17.