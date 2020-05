Renault Captur, un ADN SUV més intens

Diuen que les segones parts mai són bones, però en el cas del Renault Captur aquest fet queda desmentit, ja que aquesta segona generació és «més». Més gran, més comunicada, més eficient, més atlètica, més atractiva i, per descomptat, més a gust del consumidor, ja que han estat els propis clients del Renault Captur els qui han guiat al fabricant francès a l'hora de dissenyar aquesta nova versió d'un model que es comercialitza en més de setanta països de tot el món. A més, des del seu llançament l'any 2013 ha venut més d'un milió i mig d'unitats.

A simple vista crida l'atenció que el nou Captur és més gran -11 mm més que el seu antecessor-, i arriba fins als 4,23 metres de llarg. De fet també és més alt, la qual cosa accentua aquesta sensació atlètica incidint en el seu caràcter SUV. Incorpora de sèrie els fars "Full Led". i el capó inclou unes nervadures amb una inclinació molt més gran. També canvia el para-xocs, que s'adapta a la signatura lumínica.

Interiorment destaca la nova consola centra, element molt important i que està protagonitzat per la instrumentació digital "Smart Cockpit". Ara està molt més a l'abast del conductor, facilitant el seu maneig. Un altre dels avantatges de la consola es troba en els diversos espais per a encabir objectes, que ens permet gaudir d'un ampli espai per a, entre d'altres coses, poder carregar el nostre telèfon mòbil.

Com és habitual al fabricant francès, el quadre de comandaments incorpora, més que una pantalla, una autèntica tablet que pot arribar a les 10,3 polzades, superant fins i tot la mida que s'utilitza al Renault Space.

Especialment destacables resulten les noves places posteriors. Ara la banqueta és més allargada i guanya disset mil—límetres, modificant també els reposacaps i millorant d'aquesta manera la visibilitat. El maleter té una capacitat de fins a 536 litres (guanya 81 litres pel que fa a la primera generació) i permet una configuració de dos nivells per al dia a dia.

Una de les característiques principals del Renault Captur és la seva capacitat per combinar colors, i en aquesta segona generació permet noranta combinacions diferents, entre les quals destaquen les cinc del sostre, onze de la carrosseria i tres paquets personalitzats al gust dels clients.

Renault ofereix per al nou Captur quatre acabats: Life, Intens, Zen i Zen+. Pel que fa a les motoritzacions, serà un dels models amb més alternatives, ja que en gasolina oferirà propulsors de 100, 130 i 155 CV, mentre que en dièsel les potències seran de 95 i 115 CV. En els propers dies arribaran les primeres unitats als concessionaris, i el proper mes de març està prevista l'estrena d'una versió de GLP amb 100 CV de potència.

A més, abans de l'estiu ho farà una motorització híbrida endollable, denominada E-TECH Plug-In. La gamma de preus del nou Renault Captur parteix dels 16.600 euros, campanyes incloses, per a la versió Life TCE de 100 CV.