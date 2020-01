Mercedes-Benz GLE, novament a l'avantguarda

El nou Mercedes-Benz GLE tracta de revalidar el camí d'èxits del seu predecessor, després de més de dos milions d'unitats venudes des de la seva arribada al mercat l'any 1997. Ara apareix adaptat als temps, plantant cara als seus sofisticats competidors gràcies a innovadors sistemes d'assistència a la conducció, motors moderns, espai interior i un nou concepte de conducció.

El seu exterior de 4,92 metres de longitud permet albergar un habitacle de fins a 7 places i un maleter de 630 litres -amb la configuració de 5 seients-, on trobem el millor que sap oferir la marca pel que fa a qualitat de materials i tecnologia.

Una mostra és l'avançat sistema d'infoentreteniment MBUX, que fa servir una pantalla de 12,3'' i es troba al costat d'una altra de la mateixa mida per al tauler d'instruments, tal com hem vist en els darrers models de la marca. Té disponible l'entrada d'ordres per veu i gestos, i permet governar una infinitat de funcions del vehicle.

D'altra banda, la informació projectada al parabrisa evoluciona amb gràfics més visuals. A més la segona fila de seients pot incloure regulacions elèctriques, una primícia dins la seva categoria.



TREN DE RODATGE I MECÀNIQUES

El nou sistema E-Active Body Control suposa un pas endavant en matèria de confort de marxa i efectivitat en tot tipus de superfícies. Controla de manera independent cada amortidor i, combinat amb la suspensió pneumàtica AIRMATIC i la xarxa de 48 volts, aconsegueix més funcionalitats dinàmiques, com una funció que llegeix les irregularitats del terreny i prepara el vehicle perquè els seus ocupants amb prou feines les notin, o una altra que inclina la carrosseria als revolts per evitar els balancejos. Unes solucions que fan del GLE un dels 'SUV' més confortables de la seva espècie.

Per a la gamma de motors, el nostre protagonista no prescindeix de les mecàniques dièsel com estan fent altres fabricants, sinó que ofereix tres nivells amb aquest combustible de 245, 272 i 330 cv que corresponen a les versions GLE 300 d, GLE 350 di GLE 400 d , respectivament. En gasolina està disponible, de moment, la versió GLE 450 amb 367 cv associada a un sistema d'hibridació lleugera, que consisteix en un motor elèctric que assumeix la posada en marxa del motor, genera tensió per als dispositius de 48 volts i, a més, ajuda al motor tèrmic en fases d'acceleració. D'aquesta manera augmenta l'eficiència fins al punt que el GLE llueix el segell ECO de la DGT. En tots els casos el canvi és automàtic de 9 relacions i la tracció 4Matic.

L'enorme càrrega tecnològica s'aprecia, a més d'en les refinades mecàniques, en els elements que pot equipar. Destaquen els d'assistència, com el programador de velocitat actiu -manté el vehicle al carril a les retencions de trànsit-; l'avisador de vehicles en els angles morts que també avisa de la presència de ciclistes; les òptiques de led d'abast maximitzat o el sistema de conducció amb remolc.

Els preus d'aquest nou SUV parteixen, en dièsel, dels 67.500 euros del GLE 300 d, i dels 80.100 euros en el cas del gasolina GLE 450.