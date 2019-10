Marcel Pairó i la gestió de Citroën des del concessionari Interfren de Figueres

Amb motiu de la celebració dels 100 anys de la marca Citroën, «El Retrovisor» ha volgut convidar el gerent d'Interfren, concessionari oficial Citroën de Figueres i comarca, per parlar de la marca Citröen i també el sector de l'automoció en general des d'una perspectiva local. Marcel Pairó i Santaló (Capmany, 1964 ), és el gerent i l'ànima del concessionari Citroën de Figueres. Economista de formació, en acabar la carrera va treballar dos anys per agafar bagatge en una auditora multinacional de Barcelona, per després passar a l'empresa familiar. Actualment, Marcel Pairó dirigeix un equip humà de 31 treballadors, que donen un servei integral als clients de la marca francesa.

Des de quan són vostès representants de la marca Citroën a Figueres?

Tot comença amb el meu pare, Joan Pairó. Es dedicava al món del vi a Capmany, gestionant el Celler familiar Pere Guardiola, actualment regentat pel seu germà Jordi. Sempre ha tingut ganes de fer coses i li va fer il·lusió de tenir un taller mecànic a Figueres, i el va obrir de 1972. Així doncs vàrem passar dels raïms als cotxes sense deixar les vinyes. El 1982 Citroën, en un intent de reforçar la seva xarxa, va creure en nosaltres, i nosaltres vàrem creure en ells. Fa més de 35 anys que hem crescut junts.

El mes de juny passat vostès varen fer una festa per celebrar el centenari de Citroën al seu concessionari.

Som una empresa de serveis, treballem per poder satisfer als nostres clients. Tot aprofitant el centenari de la marca Citroën, vàrem voler fer un acte pensant en ells. La festa la vàrem organitzar conjuntament amb l'empresa Oh!, comunicació, que dirigeix Ernest Alda. Amb l'exposició de cotxes de diferents èpoques explicàvem d'on venim i cap on anem. Vàrem mostrar el nostre estil de vida i els nostres valors de marca. La comoditat i la innovació. Va ser tot un èxit, vàrem quedar molt contents, es va reunir més d'un centenar llarg de persones.

Quins cotxes varen exposar?

Vam exposar diversos vehicles, entre ells un Ami 6, un Dyanne camperitzat, un 2 Cavalls, una furgoneta HY de les que actualment fan servir com a Food Trucks, propietat de Josep Rubio, un DS 23 i un preciós Citroën Stromberg. Tots ells combinats amb els models més actuals.

Com varen trobar aquests vehicles clàssics? Són de clients habituals del concessionari?

Alguns eren de clients habituals que són molt citroënistes i alternen diversos models, com és el cas del propietari de l'Stromberg. D'altres cotxes eren d'entusiastes de la marca que, en veure la nostra proposta a les xarxes socials, de seguida es van oferir per portar el seu vehicle.

André Citroën, a part de ser un brillant enginyer, també va ser una persona molt avançada i visionària en molts camps, entre ells en el màrqueting i la publicitat per vendre els seus vehicles. Recordeu alguna campanya que us hagi impactat?

Sí, quan va sortir el model AX, amb l'anunci del nen petit que aixecava els dits fent el símbol de victòria a la Gran Muralla Xinesa. L'eslògan era «Genial!», i va ser un gran encert. Però, en l'àmbit de comunicació, recordo una acció on varen fer sortir 1.500 cotxes AX alhora de Madrid i els varen escampar cap a tots els punts de venda de la xarxa. Va ser una acció espectacular, en un moment que no hi havia els mitjans que tenim ara. Em va xocar.

Com a concessionari oficial, quin cotxe ha estat el que més han «treballat» i amb el qual han obtingut més satisfaccions?

Hem viscut anys molt bons, es mereixen anomenar molts vehicles, però per citar els més destacats podem parlar del Saxo, el Berlingo i, per descomptat, del monovolum Xsara Picasso, un cotxe molt atrevit en el moment del seu llançament l'any 1999 i que va marcar l'inici de la gamma Picasso. El Berlingo també va ser un producte de molt d'èxit, l'actual generació també ho és, i ha evolucionat amb uns acabats i cotes de confort com un turisme de gamma alta.

Hi ha algun model que, al llarg de la seva trajectòria, tot i ser un bon cotxe, no hagi encaixat en el mercat?

Potser el C-3 Picasso, era un cotxe fantàstic, de fàcil accés, la seva forma s'anticipava a les formes dels futurs SUV. Molt d'espai interior, amb mides exteriors molt contingudes. Es va vendre, però poc. Personalment penso que el problema és que es va avançar al mercat.

Segurament no figurarà en els catàlegs de celebració del centenari, però la furgoneta C-15 va ser un èxit i es va guanyar la fama de vehicle dur gairebé indestructible. Ha acompanyat a molts autònoms i pagesos de la comarca. Què ens en diu d'aquest vehicle?

Sens dubte, la furgoneta C-15 va ser un èxit comercial, una autèntica eina de treball. Era un vehicle altet, passava per tot arreu, amb molta capacitat de combinar i un consum de combustible molt reduït. Arreu del món se'n varen vendre prop d'un milió d'unitats. Encara hi ha clients que en busquen. Com a anècdota, en recordo una relacionada amb el disseny del vehicle. Les primeres unitats de la C-15 tenien una sola porta a la part posterior. A la resta d'Espanya no tenen tramuntana, aquí era fàcil que, en obrir-la, amb el fort vent, s'escapés de les mans. Al concessionari sabíem que, en dies de tramuntana, l'endemà tindríem dos o tres clients per reparar aquest problema. Ben aviat va sortir una C-15 amb una porta posterior partida i es va resoldre el problema.

Parlem de la Citroën d'avui: què aporta la marca en el competitiu panorama actual?

Els models nous aporten disseny i innovació combinats amb ajuts a la conducció i, sobretot, molta connectivitat. En aquests moments, si no estàs connectat, no ets ningú.

Qui són els clients de Citroën? A quin públic es dirigeixen?

En principi ens dirigim a qualsevol target de consumidor que estigui atret pels valors de la marca Citroën. El nostre client no té una edat concreta, ni un sexe predeterminat. Amb el nostre lema Inspired by you (Inspirat per a vosaltres), fem els cotxes que la gent vol. Venem un estil de vida que no vol excloure ningú.

Des de la direcció d'un concessionari d'una marca capdavantera, cap on creu que va el mercat de l'automòbil?

Tot va cap a una reducció de les emissions, una conducció més eficient. Tot evoluciona molt de pressa, apareixen nous propulsors, com els elèctrics, híbrids, híbrids endollables i els que vindran. No es pot extrapolar el que passa a les grans ciutats d'un entorn menys massificat. Crec, personalment, que alguns són globus sonda i que els automòbils propulsats pels diferents tipus de combustible o d'energia hauran de conviure junts. L'opció final serà fer un ús racional dels vehicles.

I què ens en diu dels futurs consumidors?

Apareixen nous costums i nous hàbits de la gent. Es tendeix a anar cap a pagar per utilitzar, en comptes d'apostar per la propietat dels vehicles. Hi ha canvis en les preferències. Us posaré un exemple concret: el jovent de casa nostra, abans dels divuit anys, ja anava a classes a l'autoescola per treure's el carnet, i ara ja no tenen tanta pressa.

Quin és el cotxe més venut de tota la gamma Citroën en aquest moment?

Els models estrella són el Citroën C-3, el C-3 Aircross, i el Berlingo.

Quin cotxe condueix vostè?

Un C-5 Air Cross. És el vaixell insígnia de la marca en aquests moments. És un cotxe que combina les característiques dels SUV, amb la modularitat dels monovolums amb els quals Citroën en té una llarga experiència.

Ens ha quedat clar que vostè és un enamorat de la marca francesa i, alhora, un bon venedor.

(Somriu) Un enamorat de Citroën, segur!