1.5 TSI 150, el motor immortal

El motor gasolina 1.5 TSI de 150 cv de Seat combina tradició i avantguarda per oferir el seu extraordinari rendiment. De fet, aquest propulsor és molt similar al 1430, que la marca va llançar l'any 1969.

En els seus més de 50 anys de vida, el motor 1430 va obtenir un extraordinari èxit comercial, ja que va propulsar un total de vuit models de la marca. El primer model a rebre aquest motor va ser el 1430, del 1969, i el va seguir el 131, del 1975, el 124 D Especial, del mateix any, l'Sport 1430 i el 128, de 1977, el Ritmo 75, del 1979, el Fura Crono, del 1982 i, finalment, el Ronda 75, l'any 1983.

Una altra similitud entre el motor 1430 i l'1.5 TSI és que aquest darrer també funciona a la perfecció en models de naturalesa molt diferent, i en transmissions manuals o automàtiques DSG. De fet, és el motor que s'ofereix a l'Arona, un SUV urbà que pesa 1.224 kg, al compacte León, amb un pes de 1.243 kg, en el SUV compacte Ateca, de 1.355 kg, i al Tarraco, que amb 1.599 kg és el SUV més gran que ha fabricat mai la companyia.

I com el motor icònic del 1969, el TSI de 150 cv també destaca per les seves prestacions. Entrega els seus 150 cv de manera contundent i constant fins gairebé les 6.000 rpm, amb una corba de parell realment excepcional que ofereix el seu màxim de 250 Nm des de tot just 1.500 rpm fins a les 3.000 rpm. On el nou motor sí que supera àmpliament el seu predecessor és en la manera com conjuga l' esportivitat amb una extraordinària eficiència, principalment gràcies a la seva capacitat per desactivar els dos cilindres centrals en condicions de baixa exigència.



Al volant del Fura Crono

Per conèixer l'evolució del motor 1430 fins als nostres dies, no hi ha res millor que tornar a conduir el propulsor original, una oportunitat que ens va oferir la marca Seat per a les carreteres de La Alcarria amb els models 1430, 1430 familiar, 131 familiar, 124 D (FL 10) i el mític Fura Crono. Nosaltres vam tenir l'ocasió de conduir aquest últim model, un autèntic referent esportiu de l'època que, com vam poder comprovar, no ha perdut gens de dinamisme amb el pas dels anys.