Nissan City Hub, el concessionari del futur

El sector de l'automoció es troba en plena transformació per dos factors principals: la sostenibilitat i la digitalització. Nissan ja va abordar el primer d'aquests reptes l'any 2010 amb el llançament del Leaf, el model 100% elèctric que lidera les vendes del seu segment a Europa de forma destacada. I enguany la marca japonesa emprèn una gran ofensiva per donar resposta a la digitalització amb l'obertura del seu primer Nissan City Hub, un nou i revolucionari espai per al client que uneix comerç electrònic i botiga física.

Segons l'estudi de Bain & Company 2017, el 50% de les compres de vehicles comencen on-line i el 60% dels consumidors ja ha decidit la marca, el preu i el model que adquiriran abans d'anar al concessionari. Amb l'espai Nissan City Hub, la marca oriental pretén donar resposta a aquest nou tipus de demanda digital. «Nissan City Hub posarà la gent al cor de la nostra visió de la manera de vendre cotxes de demà, tot això mentre van de compres», va dir Leon Dorssers, Vicepresident Corporatiu de Vendes Global i distribució de Nissan Motor Company. «Avui desvetllem un nou avanç en la nostra estratègia comercial global, usant el comerç electrònic i les noves tecnologies de mobilitat per millorar l'experiència del client tant on-line com off-line».



PRIMER CENTRE D'ÀMBIT MUNDIAL

Nissan ens va convidar a conèixer el primer Nissan City Hub que es va inaugurar recentment a prop de París. I és que aquests nous espais es pretenen situar allà on fan vida els clients per acostar la marca d'una mode molt diferent a com es fa actualment en un concessionari. Aviat s'afegiran centres a Berlín, Tòquio o Xangai.

Aquesta innovadora xarxa de distribució ofereix un ecosistema físic on-line basat en nous formats i noves tecnologies que li atorga al client tot el control del seu procés de compra i l'ajuda al llarg del mateix gràcies a la presència dels anomenats Ambaixadors de la Mobilitat Intel·ligent Nissan, persones amb diferents bagatges comercials amb l'objectiu de guiar al client a través d'aquesta nova experiència digital. Personal molt qualificat però, alhora, amb una estratègia de venda molt diferent a la del comercial tradicional d'un concessionari.

Amb tot això, Nissan tracta d'aprofitar les noves oportunitats i tecnologies per servir millor al client i adoptar un enfocament diferent respecte al tradicional.



ENTORN DIGITAL

Per al Nissan City Hub s'han desenvolupat noves solucions de comerç electrònic, disponibles per als clients i que persegueixen l'objectiu de garantir la major facilitat d'ús i diverses formes de personalitzar i comprar cotxes directament en línia. Els elements centrals d'aquest nou concepte comercial giren entorn de la Mobilitat Intel·ligent Nissan, amb el Leaf com a protagonista, o de la tecnologia ProPilot.

En aquest espai el client pot configurar un Leaf o Qashqai des de zero i fins l'últim detall de personalització a través de grans pantalles, tauletes i fins i tot mostres físiques. Un cop configurat el vehicle, la configuració es pot memoritzar i el producte es pot trasllada a un concessionari per tancar la compra o fer-ho totalment on-line en el propi espai Nissan City Hub, on també es gaudeix de la presència d'unitats de prova per realitzar un test. En aquest cas només està disponible el Leasing, però en tan sols 15 dies la marca fa l'entrega del vehicle al Nissan City Hub al concessionari o, fins i tot, al domicili del nou propietari.