El meu sogre, a l’hivern, amb el company de pesca i una barqueta com de joguet, anava cada hivern pel calamar. Els calamars que pescaven ens els cruspíem durant tot l’any. A l’hivern, els calamars s’apropen a la costa per reproduir-se, i és el moment en què se’n pesquen més i més saborosos estan.

El calamar és parent del pop, però a diferència d’aquest, té un «os» a dins. Os que la meva àvia, quan feia l’arròs, col·locava entre els barrots de la gàbia del canari perquè s’afilés el bec.

El calamar del Mediterrani és el Loligo vulgaris, de fàcil traducció, ja que en llatí, loligo vol dir precisament calamar. Curiosament, la paraula calamar té arrels basques, i el seu significat vindria a dir deu potes.

Però en realitat els calamars tenen vuit potes, com els pops, i dos tentacles, més llargs. En això s’assemblen més als altres parents, les sèpies. Les potes estan cobertes de ventoses, per agafar les preses. Dels dos tentacles o braços dels mascles, un està dissenyat per portar l’esperma, en bossetes petites anomenades espermatòfors, a dins el cos de la femella. És el braç hectocòtil.

Viuen en societat, a mar obert, però a prop del litoral, i són bàsicament depredadors. Com hem dit, a l’hivern, s’apropen a la costa per reproduir-se. Neden en cercles i canvien de color per comunicar-se. Quan la femella troba el mascle adient, canvia el color per acceptar-lo. Es reprodueixen un cop o màxim dos, després moren. Això vol dir que viuen uns dos anys com a molt, i que no es responsabilitzen de les seves cries. Hi ha espècies de calamar que viuen només 150 dies, i la majoria no passen dels dos anys.

Calamars gegants

Els calamars Loligo adults poden créixer fins als 21 cm i les femelles fan uns 17 cm. Els mascles creixen més de pressa. Hi ha altres espècies de calamars que viuen més anys i es poden fer molt més grossos, però no són d’aquí a prop. Són aquests calamars gegants que es pesquen en el Pacífic i l’Atlàntic, els que van originar la llegenda del Kraken. Els calamars gegants creixen molt ràpidament: assoleixen la mida gegant en només 5 anys! Per comparar, una balena, per créixer a la mateixa mida, s’està molts més anys.

Les larves de calamar, quan surten de l’ou, mengen organismes del plàncton, del qual formen part. A mesura que creixen, s’alimenten de crustacis i peixos.

Els ulls dels calamars són molt grossos en relació amb el seu cos. Aquest tret és típic en animals depredadors, que necessiten veure-hi bé, tant per agafar preses com per fugir dels altres animals que se’ls mengen. Poden veure bé de dia i de nit, en la superfície i en aigües profundes. Són capaços de veure la llum ultraviolada i amb un angle de 360º.

També sabem que poden sentir el so de baixa freqüència, però no els ecoradars dels seus enemics naturals: els dofins.

Per descomptat, l’altre enemic del calamar és l’espècie humana, que també se’l menja amb molt de gust. Les nanses, el tresmall, les xarxes d’arrossegament i altres aparells artesanals són els mètodes de captura més usats.

En el mercat, fresc o congelat, té una aparença grisa o blanquinosa, molt trista. Però si teniu oportunitat de veure’l a la natura, és un espectacle de colors que no deixa indiferent.