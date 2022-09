«No som cap secta, encara que hi ha gent que ho creu. Les persones que tenim gossos, sabem que són la nostra responsabilitat i que hem de procurar pel seu benestar i donar exemple de civisme», diu obertament Lluís Orozco, gironí resident a Figueres i que visita molt sovint la Rubina d’Empuriabrava amb el seu gos Thor.

Ell, en Thor i molta més gent s’han fet seu, en el bon sentit de l’expressió, el tram de platja que l’Ajuntament de Castelló d’Empúries destina a la presència canina. Aquest espai regulat, pròxim al grau de la bocana de Santa Margarida, fa temps que existeix i està plenament consolidat, fins al punt que s’ha convertit en un dels actius turístics del municipi, sobretot a l’estiu.

Només cal anar-hi un dia qualsevol per a comprovar la varietat de gent i de gossos que hi podem trobar. El matrimoni format per Lucien i Margot Soler, de Marsella, fa anys que comparteixen aquest espai amb els seus dos gossos. «Tenim casa al Mas Fumats de Roses i sempre que podem venim a la Rubina. És una platja meravellosa i és fantàstic que puguem estar-hi amb ells». Al seu costat, Sergi Torrent s’afegeix a la conversa: «la gent que venim aquí amb els gossos estem molt conscienciejats de com hem de passejar a la via pública amb els nostres companys peluts. Recollim tot allò que s’ha de recollir, tant a la platja com fora d’ella», diu convençut.

«Som de Badalona i passem les vacances aquí perquè mai ens separem de la nostra gossa Lluna», argumenta Anna Tort.

A tocar la platja, el camí de sorra és ple de vehicles de moltes nacionalitats. D’ells en baixen i pugen persones o famílies senceres amb el seu gos, quasi sempre lligat. Tothom, qui més qui menys, porta algun recipient amb aigua i no falta qui prefereix que la seva mascota s’estigui sota el para-sol abans que ell. Els banyistes amb companyia canina que provenen del càmping Castell Mar, reconegut per la seva condició d’establiment amic dels animals, també són reconeixibles en el seu trajecte d’anada i vinguda.

La Rubina no és només per als turistes. Aquesta platja també forma part dels Aiguamolls i és visitada per gent del país i els seus animals de companyia durant tots els dies de l’any. La periodista castellonina Sònia Duñach forma part d’aquesta comunitat d’usuaris. «Hi vaig més a l’hivern que a l’estiu. I a l’estiu intento anar-hi a primera o última hora, fugint de la llauna d’anxoves en què s’ha convertit aquest tram de platja! Però, vaja, és genial poder anar-hi, als meus els agrada molt l’aigua, i així es refresquen i juguem. Ara ja no imagino anar-hi sense ells».

«D’altra banda –afegeix–, la família tipus està canviant, i ara ja inclou el gos com a nou membre del grup. Per tant, que el meu municipi tingui una platja per a gossos és motiu d’orgull, la veritat».

Sobre la Rubina pesa, des de fa anys, un projecte de rehabilitació impulsat pel Govern espanyol. El pla ha tingut diverses etapes, encara que cap d’elles ha arribat a la recta final executiva, de moment. El plantejament d’aquesta implica regular els accessos a la Rubina, generar aparcaments i treure els vehicles de la sorra. Aquest canvi pot suposar que calgui reubicar els espais que estan destinats a temes específics com ara el bany amb gossos o el surf a vela.

El regidor de Medi Ambient i Sostenibilitat, Joan Basí, reconeix que aquests canvis «seran importants, si s’acaben aplicant, i serviran per a protegir millor la Rubina i treure la pressió de vehicles que té ara. Es preveu una bossa d’aparcaments a tocar el càmping Castell Mar i passeres per anar i venir a la platja a peu». Com a responsable de Platges, reconeix que «aquest espai destinat als gossos és un valor afegit en l’oferta turística del nostre municipi i un servei per a la gent d’aquí que estima els seus animals».