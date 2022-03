L’entitat animalista de l'Alt Empordà Projecte Lola ha decidit participar en la campanya estatal de recollida de fons, que lidera la Fundació FAADA, amb el premi econòmic que va rebre fa uns mesos per la seva campanya #FamiliaIgualQueTu. Cal destacar que aquesta recaptació de fons estarà oberta durant una setmana per a totes les persones que vulguin fer-hi la seva aportació. Els donatius seran lliurats a les diferents organitzacions i refugis d’animals que ara mateix treballen a la zona del conflicte, amb l’objectiu d’ajudar-los a cobrir les necessitats bàsiques en unes circumstàncies tan difícils.

La presidenta de Projecte Lola, Maria Sánchez, explica que “milers de persones han fugit de casa seva i moltes no deixen enrere els seus animals domèstics perquè això suposaria una mort segura. Avui dia crec que tots entenem que ells també són membres de la família i abandonar-los a la seva sort és sinònim de condemnar-los al pitjor. Les persones que gestionen refugis han optat per no abandonar les instal·lacions per tenir-ne cura, però els subministraments comencen a escassejar". Per això, des de l'entitat han fet una donació de 500 euros, que és la quantia que van rebre fa uns mesos per part de l’Associació Parlamentària de Defensa del Dret Animal (APDDA), com a reconeixement de la campanya #FamiliaIgualQueTu amb el Banc dels Aliments.

Països com, per exemple, Polònia, Romania o Hongria han relaxat els seus protocols d’accés permetent que els animals puguin entrar al país i ser atesos en tot allò que necessitin (vacunes, xips, analítiques...). “Possiblement, és la primera guerra en què la preocupació per als animals que conviuen amb nosaltres té tant d'interès social i mediàtic. És evident que, com a societat i a escala global, alguna cosa està canviant”, afirmen des de l'entitat animalista altempordanesa.

La col·laboració i la unió de forces amb totes aquelles entitats o institucions que treballin per al benestar dels animals i les seves persones és un dels pilars de Projecte Lola. Per això, en el moment en què l’entitat va tenir coneixement de la iniciativa engegada per la Fundació FAADA, no va dubtar a sumar-s’hi fent aquesta donació per als que més ho necessiten. “És un horror tot el que està passant i, ara més que mai, hem de fer pinya per ajudar a tothom que ho necessita”, afirma Sánchez.

Per a tothom que estigui interessat, la campanya segueix oberta i les donacions es poden fer directament al web de la Fundació FAADA (faada.org/donatiu).

Projecte Lola

Projecte Lola és una entitat que vol aconseguir que els drets dels animals i la seva protecció s'integrin finalment a la nostra societat. Molt conscient que, avui dia, els animals també signifiquen família, treballa, des de la seva part més social, per trobar solucions als problemes socials de les persones i els seus animals.