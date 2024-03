Els gossos són considerats com "el millor amic de l'home", però a vegades els ho posem certament difícil. I és que hi ha molts hàbits dels éssers humans que no suporten. Són gestos, comportaments i conductes, en alguns casos conscients i en altres inconscients, que en el millor dels casos els poden confondre, però que en alguns casos els molesten especialment. Et descobrim deu coses que els gossos odien dels humans i que podrien arribar a provocar que es qüestionin realment si volen continuar sent "el millor amic de l'home". No es tracta de gestos excepcionals, sinó de conductes, comportaments i hàbits que en molts casos realitzem diàriament:

Les teves abraçades

Molts gossos han après a tolerar aquest gest, però això no vol dir que els agradi. De fet, els fa sentir sense mobilitat, atrapats, dominats i sotmesos, per la qual cosa no és estrany que en realitat odiïn aquests gestos que a tu tant t'agrada donar-los. Tampoc els copets al cap els fan gens de gràcia.

La neteja de la casa

Els gossos són molt sensibles a les olors fortes, per la qual cosa no és estrany que ho passin fatal amb l'ambient que creen els productes de neteja. Per la mateixa raó, tampoc les teves colònies i perfums no els agraden. Prefereixen mil vegades la teva olor corporal.

Bufar-los

Probablement, totes les persones que tenen gos ja saben que als gossos els molesta que els bufin, i encara menys al nas o a les orelles. Així i tot, això no impedeix que molts propietaris d'una mascota canina repeteixin aquest molest gest.

Banyar-los

Els posem en un espai reduït i sense mobilitat, els mullem de dalt a baix i a sobre els hi posem sabó, perfums, productes per desparasitar-los... No és estrany que per a la majoria de gossos el bany sigui un moment odiós.

La corretja

Als gossos no els agrada gens per diversos motius, però fonamentalment perquè els dificulta l'exploració i l'olfacte, dues de les aficions preferides. Tampoc no els agrada gens portar la corretja tirant, un gest que els provoca un increment del nivell d'estrès, frustració i excitació.

Tocar-los les galtes

Agafar-los les galtes no és un gest que agradi als gossos, ja que en bloqueja la mobilitat i els sentits principals. A més, si se'ls toquen els bigotis encara és pitjor, perquè es posen molt nerviosos.

Tocar-los les plantes dels peus

Ja hem comentat que les potes dels gossos són molt sensibles, però encara ho són més les plantes dels peus. A més de tenir pessigolles, tocar-les pot arribar a ser molt irritant per a ells.

Tallar-los les ungles

Potser hi ha alguna excepció, però la majoria de gossos odien que els tallin les ungles. El motiu és que les potes són molt sensibles, per la qual cosa aquest hàbit resulta per a ells una autèntica tortura.

Jugar amb el menjar

Posar-los el menjar davant del morro, però no donar-los-hi no fa gens de gràcia als gossos. Tampoc no suporten gens bé que intentis enganyar-los quan els dones una galeta, fent-ne jocs i traient-la quan es troben a punt d'agafar-la.

La teva absència

Cada matí, quan surts per la porta per anar-te'n a treballar, a estudiar, a fer encàrrecs... un buit interior s'apodera del teu gos, que sap que no et veurà durant hores. Aquest és un altre moment que la teva mascota avorreix profundament.