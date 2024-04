Aliments tòxics per als gossos: quins són perillosos?

Els gossos no poden menjar tot el que ingerim els humans i hi ha aliments que no digereixen massa bé, com la llet –quan deixen de ser cadells, la majoria dels gossos es tornen intolerants a la lactosa– i els seus derivats o els aliments grassos.

No vol dir que una mica de formatge o embotit els hagi de matar, però són aliments salats i condimentats, dos dels elements que més afecten la digestió dels gossos. Tampoc és gens recomanable donar-los sucre o qualsevol mena d’edulcorants, com el xarop de glucosa o el xilitol, o ossos o espines de peix que es puguin estellar i amb què es puguin ennuegar.

Però cal tenir en compte que hi ha aliments que mengem els humans que contenen substàncies que per als gossos són més nocives, com la teobromina de la xocolata –el principi actiu del cacau– o la cafeïna del cafè. I, per descomptat, l’etanol de l’alcohol.

«En cap cas els provocaran la mort»

No obstant això, tal com apunta Gaspar García, doctor veterinari a Mundo Animal, «són aliments que en cap cas els provocaran la mort», ja que haurien d’ingerir-los en grans quantitats perquè els resultés tan perjudicial i abans «tenen vòmits i gastroenteritis per indigestió», indica. «Per posar un exemple», assegura el veterinari, un gos hauria de menjar-se dues o tres tauletes senceres de xocolata per intoxicar-se, i és obvi que s’empatxa abans, puntualitza el doctor García. «L’ideal és que els animals mengin el seu pinso i res més. Fins i tot les llaminadures per a gossos que de vegades els donem cal donar-les amb certa cura, perquè tenen més greixos», informa.

Cal ser ferm i no cedir a la temptació de donar aquests aliments a un gos, tot i que en demandin i mirin amb ulls de súplica, ja que són productes que no li proven al seu organisme.

Xocolata La teobromina del cacau és innòcua per als humans però molt nociva per altres animals, com els gossos. És un alcaloide ja present en la mateixa llavor de cacau, de què s'obté la xocolata, per la qual cosa no hi ha cap classe de xocolata que no tingui d'aquesta toxina. Tot i que varia segons el tipus: la xocolata blanca, per exemple, conté 0,9 mg cada 100 grams, mentre que la xocolata amb llet té entre 150-220 mg cada 100 grams i la negra entre 450-1.600 mg per 100 grams. Això implica que una rajola de xocolata negra conté entre 563 mg i 2.000 mg (és a dir, entre 0,56 i 2 grams) de teobromina.

Cafè i te La cafeïna i la teïna, així com les begudes energètiques, afecten el sistema nerviós dels animals i els pot provocar els mateixos efectes que la xocolata. Els tres productes són metilxantines, és a dir, grups d'alcaloides estimulants que actuen sobre el sistema nerviós central del gos, accelerant-los el sistema cardíac i nerviós i podent generar-los taquicàrdies. Igual que al cacau trobem la metilxantina anomenada teobromina, al cafè es diu cafeïna i al te, teofil·lina. També podríem incloure en aquest apartat altres alcaloides, com els que són presents als refrescos de cola.

Raïm i panses Es desconeix per què el raïm és tòxic per als gossos i si ho és per a totes les races, però el fet que fa anys els donessin una pansa com a llaminadura o premi –com ara els donen una 'salsitxeta'–, ha demostrat que és nociu per ells. Els gossos que mengen raïm o panses mostren una concentració més gran de nitrogen ureic a la sang i creatinina sèrica, el que pot desencadenar una insuficiència renal, una malaltia caracteritzada per l'alteració de la funció dels ronyons que afecta l'adequada eliminació dels líquids del cos.

Fruita seca Sobretot cacauets, nous de macadàmia o nous sense madurar no van gens bé als gossos. El seu alt contingut gras els pot causar vòmits, diarrea, i fins i tot pancreatitis si és en grans quantitats i molt sovint.

Alvocat En ser un fruit amb alt contingut greixós pot generar en els gossos un trastorn digestiu. A més conté persina, un derivat d'àcid gras generalment inofensiu per als éssers humans, però quan els animals domèstics en consumeixen en grans quantitats és perillós. Els símptomes de l'enverinament per persina són dificultat respiratòria, diarrea, vòmits i tos.

Cebes Sense importar si estan crues, rostides o cuites, les cebes contenen alicina, cosa que podria provocar l’aparició d’anèmia hemolítica –reducció dels glòbuls vermells sanguinis– davant un consum regular i excessiu. Si un gos ha ingerit massa ceba, tindrà les mucoses blanquinoses i se li incrementarà el pols i la freqüència respiratòria. No obstant l’all, que conté també alicina i que fins fa poc es creia que també era perjudicial, ha sigut recentment motiu d’estudi i s’han descobert potents efectes antibiòtics, antifúngics, antiparasitaris i potenciadors del sistema immunitari i cardiovascular del gos.

Alcohol Una broma recurrent és donar una mica de vi o cervesa a una mascota. Però és una diversió perillosa, perquè l’alcohol conté etanol, que actua com un verí. Un gos que ha begut alcohol patirà augment de l’agitació i trontollarà, farà més pipi (amb la qual cosa tendirà a deshidratar-se) i, en els casos més greus, li disminuirà la respiració i patirà una aturada cardíaca.

En general, si un gos ingereix en grans quantitats i de forma reiterada algun d’aquests aliments –a més d’algun altre, com productes lactis, massa de pa, aliments florits o en mal estat– pot patir dificultats respiratòries, trastorns de l’estat de consciència, diarrea, vòmits, febre, convulsions i arrítmies cardíaques. Els gossos poden presentar també un deteriorament de l’estat físic. En qualsevol d’aquestes circumstàncies, és recomanable portar-lo al veterinari i intentar descriure el més precisament possible què li passa al gos i què ha menjat.