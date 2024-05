Una deflagració provoca un incendi en un veler al port de Roses

Els Bombers de la Generalitat han apagat aquest migdia un incendi declarat dins un veler amarrat al port de Roses. El foc s'ha iniciat en una cambra de l'embarcació, on hi havia una màquina que ha fet una deflagració, segons ha informat el cos d'emergències.

L'incendi ha quedat confinat i no s'ha estès a la resta del vaixell, fet que ha permès al cos d'emergències dur a terme l'extinció amb molta rapidesa. Set dotacions terrestres s'han desplaçat fins al lloc, però finalment n'han treballat quatre. L'incident ha provocat una afectació superficial al vaixell, i no hi ha ferits.