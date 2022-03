A l'Alt Empordà hi conviuen centenars de persones d'origen ucraïnès i rus. A més de la proximitat territorial de la guerra, aquesta convivència segurament fa que la sentim més a prop i això ha aixecat diverses iniciatives solidàries per la comarca.

Per poder fer la nostra aportació i ajudar a mitigar els efectes del conflicte bèl·lic, diferents organismes, institucions, entitats i empreses privades de la comarca s'han mobilitzat per organitzar diferents punts de trobada de recollida de materials i altres iniciatives solidàries amb la població civil afectada pel conflicte bèl·lic.

Punts de trobada de recollida de material

La Colla Castellera de Figueres s'organitza com a punt de recollida de material i aliments pels refugiats ucraïnesos. Des de l'entitat tenen relació amb persones ucraïneses i són els que estan organitzant-se per portar el material cap allà. L'horari de recollida és dimecres i divendres, de 20 a 22.30 hores, durant l’hora de l'assaig.

La botiga de productes russos del carrer Nou de Figueres també és un punt de recollida de material. Demanen mantes, sacs de dormir, bolquers, sabó, menjar de llauna o sec i medicines de primers auxilis. L'entrega es pot fer a l'establiment del carrer Nou, número 126, de 9 a 13.30 h i de 16 a 20 h.

A l'Espai Jove de Castelló d'Empúries i a l'Espai Alberes d'Empuriabrava, es recull material cada dia, de dilluns a divendres, de 16 a 19 hores.

L'Ajuntament de Castelló d'Empúries s'ha adherit, a més, a una campanya engegada pel Fons Català de Cooperació, per fer aportacions econòmiques suplementàries per ajudar els habitants d'Ucraïna.

Aportacions econòmiques

La Coordinadora d'ONG Solidàries de Girona recomana millor fer donacions econòmiques a les ONG que hi hagi sobre el terreny i permeten fer accions de manera immediata. Segons diversos portaveus de les entitats gironines, les campanyes poden distorsionar l'economia local per l'arribada de materials de fora i també podria portar a fomentar la corrupció. En aquest sentit, moltes ONG com Unicef, Save the Children o Creu Roja, han obert vies per cooperar amb els civils afectats per aquesta guerra. Ara mateix urgeix refugi, menjar i material sanitari.

Per una altra part, la Fundació per l'Assessorament i Acció en Defensa dels Animals (FAADA) ha organitzat una campanya a escala estatal per fer recaptacions econòmiques i enviar-les a diferents entitats animalistes d'Ucraïna per assegurar l'abastiment de menjar i necessitats als animals de refugis i centres de rescat. Les donacions es poden fer directament al web de FAADA (faada.org/donatiu). L'entitat altempordanesa Projecte Lola ha anunciat que hi ha destinat 500 euros que va guanyar a la campanya #FamiliaIgualQueTu.

Un altre exemple d'aconseguir diners per a la causa és com la iniciativa que impulsat la mestra xocolatera Alyona Hnidko de la xocolateria Autèntics Bombons Belgas de Figueres, ucraïnesa de naixement. La restauradora ha elaborat unes tauletes de xocolata solidàries i amb els diners de les vendes es compraran, al comerç local ucraïnès, mantes, bolquers, roba i productes de primera necessitat. A part d'obtenir-les al mateix establiment, també es poden comprar a diferents negocis de la comarca, inclús de la Garrotxa i del Gironès.