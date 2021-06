Projecte Lola ha estat l'única de les entitats animalistes catalanes escollides per rebre una part del premi concedit a la Asociación Parlamentaria de Defensa de los Derechos de los Animales (APDDA), en la XIX edició dels premis “C y O Respeto a los Animales”.

El premi, que es va lliurar el passat 21 de maig a la Casa del Tibet de Barcelona, es repartirà a parts iguals entre un total de sis entitats que han treballat durant la pandèmia per ajudar les persones vulnerables amb animals a càrrec seu, impulsant iniciatives com el Banc dels Aliments per als animals.

En aquest sentit, Projecte Lola ha estat pionera a aconseguir que el Banc dels Aliments de les comarques de Girona també accepti recaptar menjar per als animals de les persones a qui ajuden. I és que “ells, que conviuen amb nosaltres, formen part de la família i, per a molts, són la seva única companyia i font de “carinyo”. Ajudant els seus animals, ajudes les persones”, comenta María Sánchez, directora de Projecte Lola. Però la iniciativa no acaba aquí; l’entitat animalista gironina ara treballa per aconseguir que el recapte de menjar per a animals arribi a tot el territori, ja que “la situació actual ha deixat a molta gent en una situació precària amb una dificultat econòmica afegida si tens animals a càrrec teu”, explica Noemí Morales, responsable de la campanya #FamiliaIgualqueTu.

Per aquest motiu, Projecte Lola destinarà la dotació econòmica d’aquest premi a continuar amb el programa social que té engegat amb el Banc dels Aliments. La resta d’entitats beneficiàries han estat BASMA (Madrid), MASQPERROS (León), BAMP (Ponferrada), Asociación Ayuda Alimentaria Animalista (Lugo) i Asociación Somos Su Voz (Salamanca).

APDDA

L'Associació Parlamentària en Defensa dels Drets dels Animals (APDDA) no té adscripció a cap tendència política concreta i està formada per parlamentaris i exparlamentarios – diputats i senadors - preocupats pel benestar animal. Va ser creada, en el Congrés dels Diputats, el 19 de desembre de 2007, amb l'objectiu de promoure iniciatives legislatives a favor dels drets dels animals.

APDDA té com a compromís treballar amb els agents socials sensibles al sofriment animal, crear un “lobby” de denúncia dels maltractaments als animals – especialment davant els mitjans de comunicació - i dur a terme, en les Cambres, iniciatives parlamentàries en aquest sentit.