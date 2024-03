Una dona espanyola d'uns 40 anys d'origen brasiler va ser violada en grup per uns 8-10 joves no identificats en el nord de l'Índia. La dona i el seu marit, també espanyol, estaven de vacances fent en tour amb bicicleta pel país. La parella va ser atacada mentre dormien en una tenda de campanya durant la nit del divendres. Segons van informar fonts oficials a EFE, la dona va sofrir una violació de grup durant l'assalt.

D'acord amb la versió de les autoritats, la dona i el seu espòs havien instal·lat una tenda de campanya en el districte de Dumka, una zona remota en l'estat de Jharkhand per a passar la nit del divendres, quan un nombre encara desconegut d'homes els va atacar mentre dormien.

Tres detinguts

Fonts consultades per EFE van indicar que ella es troba en un hospital de la zona rebent atenció mèdica. També s'ha informat, a través de fonts policials que van demanar l'anonimat, que s'ha rebut la denúncia d'assalt i violació de grup. Segons l'agència asiàtica ANI, de moment hi ha tres detinguts i s'estan dut a terme més recerques sobre l'incident.

"És un incident condemnable i la policia està prenent les mesures adequades. Els culpables no se salvaran", va assegurar a la premsa Mithilesh Kumar Thakur, el ministre regional de l'estat Jharkhand. L'ambaixada d'Espanya a l'Índia s'ha posat en contacte amb les autoritats i ha enviat personal per a consultar a la regió.

Segons mitjans internacionals, l'incident va sortir a la llum quan la víctima, amb moretones, va detenir un vehicle policial que patrullava al voltant de les 22.30 a 23.00 hores del passat divendres, demanant ajuda immediata.

La policia treballa en estreta col·laboració amb l'ambaixada d'Espanya per a garantir un suport integral a la víctima i la seva família.

D'acord amb detalls de diverses fonts consultades per EFE, la parella va viatjar des d'Espanya per a fer un recorregut des del Pakistan, per a passar després a Bangladesh, l'Índia i finalment Nepal.