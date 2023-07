França viu commocionada des de dimarts, quan un agent de policia va matar d’un tret a boca de canó Nahel M., un jove de 17 anys, dins el seu cotxe durant un control policial a Nanterre, una ciutat ubicada al nord-oest de la regió de París. Des d’aleshores el país s’ha sumit en una onada d’indignació que s’ha traduït en disturbis als carrers de les principals ciutats franceses que amenacen de derivar en una nova crisi social.

Nahel, que serà enterrat aquest dissabte, és recordat pels seus pròxims com un «noi tranquil» que de vegades «anava al límit» però que no era gaire diferent de tants altres joves de la perifèria. «Nahel era un noi tranquil. Va cometre infraccions, sí, però en quin món això és una excusa per matar-lo? Ja sabem com són els joves de 17 anys», explica a l’AFP la Saliha, una habitant de Nanterre de 65 anys.

El jove s’ha erigit en un símbol. «El Nahel és fill de tots nosaltres», van afirmar dijous participants en una marxa d’homenatge que va acabar amb violents enfrontaments amb les forces de seguretat.

Criat per la seva mare, Mournia, a Nanterre, era un gran aficionat al rap i les motos. «Per a mi ho era tot [...]. Era el meu millor amic», va afirmar aquesta dona devastada, que va rebutjar culpar el conjunt del cos policial per la mort del seu fill. El Nahel també estava molt unit a la seva àvia materna.

«Un noi de barri»

Segons va explicar l’advocat de la família, el jove treballava com a repartidor. Havia iniciat un «programa d’inserció» amb l’associació Ovale Citoyen, que utilitza l’esport per acompanyar els joves, i s’havia associat al club de rugbi de Nanterre.

No tenia antecedents judicials, però havia tingut algun xoc amb la policia per fets similars al que li va acabar causant la mort, segons el fiscal de Nanterre. Per aquest motiu havia de comparèixer al setembre davant un tribunal de menors.

«Per a mi el Nahel era el típic exemple d’un noi de barri que havia deixat els estudis, que de vegades anava al límit, però no era un lladre, i que tenia voluntat de sortir endavant», va descriure Jeff Puech, el president d’Ovale Citoyen, al diari ‘Sud-Ouest’.

«S’havia de construir un nou futur», va assegurar l’associació a Twitter.

Fa un mes, el Nahel va complir el somni de molts joves. Va aparèixer com a figurant en un videoclip gravat a la seva ciutat per una estrella del rap francès. Al vídeo se’l veu fent el gest característic de Jul, el cantant, que a les seves xarxes socials va compartir una crida a ajudar financerament la família del Nahel, el «germà petit».