Rússia ha assegurat que respondrà amb mesures "tècniques i militars" a l'adhesió de Finlàndia a l'OTAN, formalitzada aquest dimarts a Brussel·les. En un comunicat del ministeri d'Exteriors rus recollit per l'agència Tass, Moscou ha apuntat que crearà noves infraestructures de defensa a la frontera nord-oest per garantir la seguretat nacional, tenint en compte el desplegament militar per part de l'aliança atlàntica. Alhora, el Kremlin ha carregat contra la decisió de Hèlsinki, a qui acusa de canviar "radicalment" la situació al Nord d'Europa, una de les zones fins ara "més estables del món". Per altra banda, Rússia ha defensat que l'adhesió de Finlàndia és una prova més que l'OTAN "està fent passos per apropar-se a territori rus".

En el mateix text, el ministeri d'Exteriors ha subratllat el fet que la frontera de l'OTAN amb Rússia s'ha més que duplicat. "El no alineament ha actuat en benefici dels interessos nacionals de Finlàndia durant molt temps i ha estat un dels factors clau per preservar la confiança a la regió del Bàltic i Europa en general", argumenta. "Ara això és una cosa del passat", ha afegit Moscou. Per altra banda, el Kremlin ha lamentat que la decisió s'hagi pres sense tenir en compte l'opinió pública a través d'un referèndum, malgrat comptar amb un ampli suport parlamentari. "Aquest moviment per part de les autoritats serà jutjat per la història", ha expressat el govern rus, tot destacant que l'accés de Finlàndia a l'OTAN "només pot afectar de forma adversa les relacions bilaterals entre els dos països". "Amb l'adhesió, Finlàndia renuncia de forma inequívoca a la identitat i a la independència que l'havia distingit en els assumptes internacionals durant dècades", conclou el comunicat.