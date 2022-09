Els Reis han sigut asseguts al costat dels emèrits en el funeral d’Isabel II a l’Abadia de Westminster a segona fila i en una zona junt amb altres membres de cases reials. Felip VI està en una cantonada al costat de Letizia, al costat de la Reina hi ha Joan Carles I i, a continuació, Sofia. Tots quatre ja van coincidir ahir a la tarda a la recepció que va oferir el rei Carles III a tots els dignataris que s’han desplaçat a Londres per al funeral de la que va ser reina durant set dècades.

Pare i fill van evitar una fotografia junts aquest diumenge a la recepció que Carles III va oferir als mandataris d’arreu del món que han acudit a la ciutat al funeral de la reina. Primer Joan Carles I va entrar amb la seva dona, la reina Sofia, a qui només ha vist en una ocasió en els dos anys que fa que és fora d’Espanya (el maig passat a la Zarzuela), mentre que els Reis ho van fer al cap d’una estona.

Responsabilitat total

Les exèquies d’Isabel II s’han convertit per a la Casa del Rei, com tot el que té a veure amb Joan Carles I, en un maldecap per la coincidència en un acte entre els dos reis. L’última instantània del Monarca amb el seu pare va ser el gener del 2020 en el funeral de la infanta Pilar, germana de l’excap d’Estat.

En aquesta ocasió, a més, com que la invitació a les dues parelles els ha arribat per la família reial britànica directament i l’escenari és Londres, la decisió última ha recaigut de ple en Felip i Letizia, i el Govern central no s’ha vist immers en aquest assumpte.

Per molt que el protocol britànic hagi decidit la col·locació dins de l’Abadia o l’entrada i sortida al lloc de culte, la Zarzuela hauria pogut propiciar una fotografia amb ell si hagués volgut aquest dilluns o ahir, diumenge.

L’actual cap d’Estat ha de bregar amb una situació molt incòmoda per a ell i també per al seu pare. Tots dos, juntament amb l’Executiu, van acordar l’agost del 2020 que l’emèrit se n’aniria a viure fora d’Espanya per evitar danys col·laterals a la institució per les informacions sobre la fortuna oculta que havia amassat durant dècades. Aquesta sortida i el tancament informatiu sobre les activitats de Joan Carles I decretat per Zarzuela provoca aquests episodis que són enutjosos per a tothom i posa l’actual Rei sota uns focus que són els que volia evitar.

El pare hauria pogut declinar la invitació, una cosa que hauria evitat l’embolic, però no ho va fer. La relació amb Isabel II va ser molt bona durant els seus regnats, malgrat el perenne xoc per Gibraltar, i ha volgut acomiadar-se d’ella. El duc d’Edimburg, marit de la reina, va ser un dels representants internacionals que va estar en la coronació de Joan Carles I el 1975.