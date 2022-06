Entitats com Caminando Fronteras han elevat fins a 37 el nombre de víctimes mortals en l'intent d'ahir divendres d'entrar a Melilla a través del Marroc. La gendarmeria marroquina va reprimir les prop de 2.000 persones que intentaven accedir a la ciutat amb antidisturbis i gasos lacrimògens, una acció que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va considerar "ben resolta" per les autoritats marroquines. És el primer intent massiu de saltar la tanca que separa la localitat espanyola del Marroc després de la represa de les relacions diplomàtiques entre Madrid i Rabat i després que La Moncloa canviés el seu posicionament històric sobre el Sàhara Occidental, que ara considera un territori marroquí. Hi ha més de 300 ferits.