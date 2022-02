La Cristina Lavriv fa vint anys que viu a Girona, però l’esclat de la guerra l’ha enganxat just quan la seva mare, que també resideix a Catalunya, està de viatge a Ucraïna. «He parlat amb ella perquè òbviament estàs preocupat i no saps què pensar, però de moment m’explica que estan tranquils», indica. «M’ha dit que als supermercats no hi ha cues ni escenes de pànic; l’única cosa és que hi ha moltes cues a la benzinera», afegeix.

Malgrat viure aquí, Lavriv adverteix que la guerra a Ucraïna «seran males notícies per a tots», ja que a Catalunya hi ha molt de turisme rus i, en menor mesura, ucraïnès: «Serà una crisi econòmica gran, i més després de la Covid», lamenta. A Lavriv, l’atac no l’ha agafat per sorpresa. «Ja es veia a venir, perquè Putin li tenia ganes a Ucraïna des de feia anys, perquè vol tenir un territori immens i fer frontera amb Europa», assenyala. «No sé si aconseguiran arribar fins a Kiev, però si ho fan, està clar que tornarà a ser com la URSS d’abans del 1991», indica. Tampoc confia en la comunitat internacional: «Crec que no faran res, perquè això significa que hauríem d’anar tots junts a la guerra, i Europa no té prou armanent ni poder contra Rússia».