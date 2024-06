El Ministeri de Defensa contracta una empresa gironina per detectar brossa a l'espai

El Ministeri de Defensa ha adjudicat a l'empresa gironina Telescopiomania un dels més projectes més innovadors en astronomia per a la detecció de brossa espacial. L'empresa contribuirà amb la seva experiència en el disseny i posada en marxa de material astronòmic, òptic i especialment en astrofotografia al projecte SAURON (Sensor Array for Unattented Robotic Observation). SAURON es dirigeix des del Real Observatori de l’Armada a San Fernando, Cádiz, amb 265 anys de trajectòria en l'observació astronòmica, astronomia de posició i astrometria.

L’aportació de Telescopiomania a SAURON consistirà en un eixam de telescopis operats en remot per a l'elaboració de catàlegs de detecció de brossa espacial, així com el seguiment de satèl·lits o elements d’òrbita terrestre d’alt interès. Aquesta nova tecnologia permetrà millorar la capacitat d’avaluació, potenciant el camp de vigilància i seguiment d’objectes en òrbita.

Un dels projectes més rellevants de l'empresa

Els socis fundadors de Telescopiomania, David Fernández i Xavi Nieto, amb més de 12 anys al front de l’empresa, s’han mostrat “molt orgullosos per la contribució en un projecte tan important com aquest per a la seguretat nacional, convertint-se en un dels projectes més rellevants dissenyats i executats per Telescopiomania des dels seus inicis”.

Telescopiomania està especialitzada en tot tipus de projectes astronòmics de gran abast amb clients com l’Institut Astronòmic de Canàries, l’Agència Espacial Europea i Universitats com la de València, Alcalá de Henares o l’Europea, entre moltes altres. A més a més, compta amb més de 40.000 clients aficionats amateurs, divulgadors i professionals, ajudant-los a gaudir de l’Astronomia, l’Astrofotografia, així com de la divulgació.