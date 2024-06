Anuncien una nova onada d'aurores boreals visibles des de baixes latituds

Després que a mitjan maig molts altempordanesos quedessin bocabadats en poder contemplar aurores boreals sense necessitat de desplaçar-se a les regions àrtiques, el Sol donarà una nova oportunitat de manera imminent. En concret, es preveu que per a aquest mateix dijous 6 de juny es produeixi una segona onada d'aquest espectacular fenomen natural.

Segons l'astrofísic britànic Ryan French, serà a partir del dijous quan es donin les condicions ideals per presenciar aquesta il·luminació del cel nocturn, gràcies a la fase de la lluna nova, durant la qual el nostre satèl·lit no ‘molesta’ amb la seva llum i permet gaudir d'un cel totalment fosc. Sempre que, és clar, no hi hagi contaminació lumínica o nuvolositat que espatlli aquestes jornades.

Espectacular nit d'aurores boreals en el cel de l'Empordà / OBSERVATORI ASTRONÒMIC D'ALBANYÀ/PERE GUERRA

Per què passarà aquest nou episodi d'aurores visibles a baixes latituds?

Per què passarà aquest nou episodi d'aurores visibles a baixes latituds? Segons comenta French a les xarxes socials, un gran filament de plasma roman suspès al voltant del Sol, i “sembla cada vegada més inestable”. Per aquest motiu, “probablement durant els pròxims dies es produirà una erupció (almenys part) d'aquest plasma, dirigida cap a la Terra”.

Serà la interacció entre les partícules carregades procedents d'aquesta erupció solar i les capes altes de l'atmosfera el que produeixi aquest espectacle que il·lumina el cel nocturn i que habitualment està reservat a les zones àrtiques.

Tot i que l'inici de tal esdeveniment es produiria el dijous, en realitat aquest fenomen podria observar-se també durant els dies següents, segons l'expert.

L'excepcional activitat que registra el Sol durant aquests mesos és la responsable que les aurores puguin veure's fins i tot a Catalunya, i és que l'astre rei presenta cicles regulars de major i menys activitat, i actualment es troba en un del seu moment de major agitació, amb grans fulguracions i erupcions solars.

Durant el mes de maig, els habitants de l'Alt Empordà van poder contemplar i fotografiar el cel tenyit de color en plena nit i, si bé aquestes aurores no aconsegueixen l'espectacularitat de les quals es produeixen a l'Àrtic, són un eloqüent testimoniatge del poder que caracteritza al Sol.