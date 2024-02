L'Audiència ha condemnat a 2 anys i 1 dia de presó un firaire que va abusar sexualment d'un nen de 6 anys en una atracció de les Fires de Girona el 31 d'octubre del 2021.

Al judici, que s'ha fet a la secció quarta, la forense ha explicat que el processat té una discapacitat que li afecta de manera "lleu" el control dels impulsos. Per això, la fiscal i la defensa han arribat a un acord per rebaixar-li la pena. S'enfrontava a 5 anys de presó.

El processat ha admès que es va aprofitar de la "foscor absoluta" dins l'atracció de realitat virtual on els nens fan dos equips i s'enfronten amb pistoles làser per fer tocaments al nen. A banda de la pena de presó, el tribunal també l'inhabilita per treballar en contacte amb menors durant 15 anys.