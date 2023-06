El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha acabat els treballs de reparació que ha dut a terme a tres ponts que creuen l'N-2 al seu pas per Sant Julià de Ramis (Gironès). En concret, són el pontó de Cal Majordom, el pas de Costa Roja i pont que travessa el riu Ter. L'objectiu ha estat millorar la seguretat dels vehicles que creuaven aquests tres passos. Les obres s'han allargat durant onze mesos i han tingut un cost de 722.566 euros. Els treballs han inclòs la construcció de dos nous pontons a la zona de Cal Majordom i a la riera de Costa Roja, on s'han substituït les estructures que hi havia i que ja havien arribat al final de la seva vida útil. Però la reparació més important s'ha fet al pont que creua el Ter.

En concret, aquí s'han corregit els desperfectes amb noves bigues i reforçant l'estructura per fer-la més segura. A més, durant les obres també s'ha aprofitat per fer algunes millores en seguretat vial amb la instal·lació de sistemes de contenció més moderns.