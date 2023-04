El sistema d'alertes d'emergències que s'està posant a prova a tot el territori català sonarà als telèfons mòbils dels gironins el 27 d'abril. El simulacre s'iniciarà cap a les 11 hores del matí amb un so agut que vindrà acompanyat d'un text de prova. El so no pararà fins que es cliqui un botó. Immediatament, es posarà a disposició dels usuaris una enquesta breu que Protecció Civil insta a contestar per saber si hi ha hagut errors. És el tercer simulacre que es fa a Catalunya, i comprendrà la població de la província de Girona (menys la Cerdanya) i les comarques de la Catalunya Central.

La subdirectora general de Coordinació i Gestió d'Emergències, Imma Solé, ha explicat que l'objectiu dels simulacres és garantir el bon ús de l'eina quan s'hagi d'utilitzar, tot i que ha aclarit que només s'activarà en casos de catàstrofes o emergències que "requereixin donar instruccions a la població perquè faci alguna cosa", com ara que es confinin o s'allunyin de la zona de perill. Per exemple, fuites químiques, incendis o inundacions que puguin afectar una zona concreta i calgui donar instruccions als ciutadans. Així doncs, els missatges arribaran només als ciutadans que siguin a la zona afectada, i se'ls farà constar què passa i on passa l'incident. Les instruccions són d'obligat compliment. No substituirà cap altre mètode d'avís, com ara els panells informatius dels municipis i avisos a xarxes socials. Els missatges arribaran en català i castellà, i també en anglès si el mòbil està configurat en aquesta llengua. La Unió Europea va emetre una directiva el 2018 que obliga a tots els països membres de tenir sistema d'alertes als telèfons mòbils. L'Estat ha desenvolupat la plataforma per difondre les alertes, i la Generalitat és qui en farà la implantació. Qui rebrà el missatge? Els avisos no funcionaran si el mòbil està apagat o si no té gens de cobertura. A més, no arribaran en telèfons que no siguin smartphone o que tinguin sistemes operatius anteriors a l'Android 11 o, en el cas d'iOs, anterior al 15.6. Solé ha insistit que un cop soni l'avís, "és important que primer es llegeixi el missatge abans de prémer el botó d'acceptar", ja que el missatge desapareix i costa molt de trobar. Amb tot, el sistema pot detectar que un mòbil no havia rebut el missatge i emetre'l posteriorment. Errors en proves anteriors En la prova feta el 12 d'abril a la província de Tarragona, gràcies a l’enquesta desenvolupada per Protecció Civil es va poder detectar una anomalia greu en la recepció dels mòbils de diverses companyies. Protecció Civil va posar-ho en coneixement del Ministeri de l’Interior i va demanar que esbrinés què havia passat i s’hi posés solució. L’endemà el Ministeri va informar que havia localitzat l’errada, que era d'origen tècnic, i s’havia solucionat. La delegada del Govern a Girona, Laia Cañigueral ha destacat la tasca dels mitjans com a canal "imprescindible" durant emergències per arribar a la població, i ha remarcat la necessitat de comptar amb eines que donin informació "clara i concreta", tot i que ha conclòs desitjant que "tant de bo no ho hàgim d'utilitzar".