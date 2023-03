El conseller de Territori, Juli Fernández, ha anunciat que la Generalitat invertirà més de 660 milions d'euros en un programa per estendre el model de carretera "2+1" a més de 400 quilòmetres de la xarxa viària catalana, amb l'objectiu de reduir entre el 80 i el 100% els accidents mortals en els trams on s'aplicarà. Es tracta d'una proposta que es pot aplicar a carreteres que actualment tenen un sol carril per sentit (1+1), on es configuraran tres carrils de circulació en què el carril central es va alentant en un sentit i en l'altre per tal d'habilitar trams d'avançament segurs per als vehicles. A més, totes les carreteres "2+1" disposaran d'una separació reforçada dels dos sentits de circulació.

Segons ha anunciat Fernández, aquest model s'aplicarà a quatre de les carreteres gironines amb més trànsit i amb un major volum de sinistres: la C-63 entre Lloret i Vidreres, la C-65 entre Girona i Llagostera, la C-66 entre Girona i Palafrugell (tot i que només en 22,5 quilòmetres) i la C-66 entre Banyoles i Besalú. A més, també es farà a la C-35 entre la Roca del Vallès i Hostalric i la C-37 entre Manlleu i la Vall d'en Bas. El departament de Territori assenyala que aquest sistema "2+1" permet incidir en dos factors relacionats amb els accidents frontals: els avançaments inadequats i la invasió del carril del sentit contrari per pèrdua de control o falta d’atenció. A més de millorar la seguretat viària, assenyala que "en habilitar un carril addicional, la carretera pot guanyar en fluïdesa de la circulació". El programa es desenvoluparà entre aquest 2023 i fins el 2030. A l'hora de seleccionar les carreteres que s'hi incorporen, s'han tingut en compte que actualment tinguin un sol carril per sentit i que pertanyin a la xarxa bàsica, que registrin un trànsit superior als 5.000 vehicles diaris i que pateixin un elevat grau d'accidentalitat frontal amb sinistres greus. D'aquestes carreteres, s'han seleccionat els trams amb més intensitat de trànsit. Possible solució intermèdia En general, es transformaran aquestes carreteres d’un carril per sentit en vies "2+1", afegint un carril addicional que es va alternant en un sentit o altre i reforçant la separació dels sentits. Per les característiques o la funcionalitat de la carretera, es pot optar per una solució intermèdia, en què la secció de la via es manté i s’implanta un sistema reforçat de separació dels sentits. Aquesta separació reforçada dels sentits de la circulació es pot efectuar amb diversos sistemes; per exemple, mitjançant una barrera física de formigó o d’altre tipus, senyalització horitzontal (que pot incloure zebrats centrals, pintura vermella o ressalts) o elements d’abalisament, que són aquells que contribueixen a orientar el moviment i a facilitar la lectura de la carretera. La Generalitat té uns 6.000 quilòmetres de carreteres de la seva titularitat, i segons indica, les vies de calçada única de la xarxa bàsica sumen una longitud aproximada de 1.600 quilòmetres. El programa 2023-2030 del pla de carreteres "2+1" abasta un 7% de la xarxa viària de la Generalitat i vol reduir l’accidentalitat mortal a l’entorn d’un 20% del total.