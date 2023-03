L'hospital Trueta de Girona ha estrenat una prova pilot per fer musicoteràpia amb famílies que tenen fills amb malalties cròniques complexes d'alta fragilitat. De moment, els professionals sanitaris han escollit quatre infants de la Regió Sanitària de Girona per experimentar els beneficis que té aquest tipus de teràpia. Un musicoterapeuta visita les famílies escollides a casa i comença a tocar instruments buscant que aquestes interaccionin amb ell. L'objectiu és tractar les emocions i millorar el seu benestar. A més, també es treballa la integració entre els infants amb la malaltia, els germans i pares en la teràpia a través de la interacció musical. El projecte forma part del cicle Sinèrgic, impulsat per la Diputació de Girona.

L'Alejandro té gairebé tres anys i pateix una malaltia minoritària. A causa de problemes cardíacs vinculats a la malaltia va estar tot un any ingressat a la Unitat de Cures Intensives de l'hospital de la Vall d'Hebron i al fins va rebre un transplantament de cor. Pateix immunosupressió i ha tingut diverses infeccions arran de l'operació.

Això fa que sigui un infant molt vulnerable i des de l'hospital Trueta prioritzen fer-ne un seguiment a domicili. L'objectiu és oferir més comoditat a la família, però també per a l'infant ja que es troba en el seu hàbitat. Ell és un dels quatre infants seleccionats en la prova pilot que ha engegat l'hospital per experimentar amb la musicoteràpia.

Des d'aquest gener i cada dues setmanes el visita en Xevi Compte, un musicoterapeuta. En Xevi arriba carregat d'instruments per fer jugar a través de la música a l'Alejandro. Abans de començar els professionals sanitaris fan una breu visita per comprovar l'estat de l'infant. Després, és el torn del musicoterapeuta que només d'arribar ja munta el piano. I quan sona la música, l'Alejandro obre els ulls de bat a bat i expressa l'alegria que li produeix sentir aquella música.

Pocs minuts després, ell mateix s'anima a tocar alguna tecla, mentre en Xevi intenta lligar la melodia amb les interaccions de l'infant. El musicoterapeuta assegura que aquest és un dels objectius del tractament musical: "buscar el benestar del pacient però també de totes les persones que viuen amb ell".

"No cal saber música"

Per aconseguir-ho, Xevi Compte insisteix en què "no cal saber música", sinó que ell ha de crear "el marc musical adient" perquè tothom pugui participar-hi d'alguna forma. Si no és amb el piano, és tocant campanes, un xilòfon o algun altre instrument de percussió.

Per això el terapeuta explica que ell fa "que passin coses" a les cases i quan les famílies responen a aquests impulsos musicals, proposa "coses noves" per aconseguir noves reaccions. A partir d'aquí, es treballen emocions com ara "l'alegria o la pau interior". De tota manera, aquesta teràpia està consensuada amb l'equip de professionals sanitaris que formen l'equip de suport de coronocitat complexa i atenció pal·liativa pediàtrica de Girona.

Mireia Crehuet és la coordinadora d'aquest equip que atén a 75 famílies d'arreu de la Regió Sanitària de Girona. La metgessa explica que van proposar la idea d'aplicar musicoteràpia a les famílies que tenen fills amb malalties cròniques complexes amb alta fragilitat o que reben tractaments pal·liatius per mesurar-ne els beneficis. Durant un any faran aquesta prova pilot amb l'objectiu de poder-la estendre a més famílies en un futur.

Integració de les famílies

Crehuet recorda que aquest equip de suport busca donar "una atenció integral" a les famílies i per això van apostar per experimentar amb "una de les tècniques no farmacològiques més estudiades" com ara la musicoteràpia. Aquest tipus de tractament permet "deshospitalitzar" les famílies per "oferir-los una vida el més semblant possible a la de qualsevol infant". A més, permet "integrar" altres membres de la família, com ara germans, que a vegades no saben com comunicar-se amb el pacient. Com que la música és una comunicació no-verbal, els permet aconseguir-ho més fàcilment.

La infermera d'aquest equip, Clàudia Ausió, detalla que la selecció de les quatre famílies que formen part del projecte no ha estat "aleatòria". En aquest sentit, els professionals han buscat "pacients de diferents edats, famílies de diferents cultures i infants amb diferents patologies" amb l'objectiu d'aconseguir un grup el màxim d'heterogeni possible.

A partir d'aquí, l'equip va incorporar una psicòloga que ajuda a fer una valoració qualitativa de la teràpia. Ha fet entrevistes abans de començar el tractament, n'està fent ara i en farà després. A partir d'aquestes entrevistes, Mireia Crehuet creu que podran "mesurar millor l'impacte" de la musicoteràpia en els infants i les famílies.

"És una passada"

El pare de l'Alejando, César Calfa, explica totes les emocions que desperta el seu fill quan arriba en Xevi amb el seu reguitzell d'instrument. "És un amant de la música des de ben petit", explica, "i la connexió que han tingut amb en Xevi és brutal". Els pares de l'Alejandro es mostren molt satisfets amb aquesta teràpia i asseguren que "és una passada" veure com s'emociona l'infant quan sent la música i interacciona amb ella. Per això Calfa desitja que la musicoteràpia "s'estengui" en altres famílies i àmbits sanitaris "tan ràpid" com sigui possible.

De moment, la prova pilot tindrà una durada d'un any. Aquest projecte forma part del cicle de concerts Sinèrgic, que impulsa i financia la Diputació de Girona.