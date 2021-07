El banyolí Jaume Butinyà, juntament amb Eugeni Villalbí Godes i Ángeles Llive Cruz, s'incorporaran els propers dies al grup parlamentari d'Esquerra Republicana al Parlament. I ho faran després que la consellera Laura Vilagrà, el conseller Roger Torrent i la consellera Teresa Jordà hagin renunciat a l'acta com a diputats per centrar la seva tasca a cada conselleria.

Les seves renúncies s'han registrat formalment aquest divendres conjuntament. El grup parlamentari agraeix al conseller i les conselleres la tasca com a diputats en aquests mesos de legislatura i valora el pas endavant que fan Villalbí, Llive i Butinyà.

Formalment, i en paral·lel a les renúncies, el grup parlamentari ja ha iniciat els tràmits davant de la Junta Electoral per notificar les credencials d'aquests tres nous diputats amb la previsió que puguin incorporar-se al ple extraordinari que es preveu de cara a la setmana vinent.

Jaume Butinyà ha manifestat que se sent «molt il·lusionat amb aquest nou repte com a diputat d'Esquerra al Parlament de Catalunya». «Assumeixo aquesta responsabilitat amb el compromís de representar i treballar per la meva comarca i fer d’aquest país la millor terra d’oportunitats per a tothom. Des del Parlament vull ser la veu del Pla de l'Estany i de tots els banyolins i banyolines. De la mateixa manera que ho farem a Banyoles, treballaré amb l’objectiu de millorar la nostra capacitat de gestió i la vida dels tots els veïns i veïnes», ha afirmat.​

«Treballaré pel bé comú i defensaré com sempre he fet la justícia social, la defensa de les llibertats i per construir una República Catalana social, verda i feminista», ha afegit el nou diputat d’Esquerra Republicana, Jaume Butinyà.