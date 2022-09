Els usuaris de Rodalies afectats per les obres de la Sagrera s’han queixat que no havien rebut prou informació i que els seus trajectes s'allarguen 1 o 2 hores més de l'habitual a l'estació de Sant Andreu Comtal, on acaben i comencen els trajectes d'aquestes dues línies la R2N i R11 des d'aquest dilluns fins al 2 de desembre. L'estació ha hagut d'obrir les portes per assumir la riuada de gent que sortia mig desorientada i indignada. "Prefereixo pagar que l'abonament gratuït perquè he de matinar i continuo arribant tard", ha explicat l'Alba, que venia de Girona.

De l'altra banda, la direcció de Rodalies s'ha mostrat "molt satisfeta del funcionament del pla alternatiu de transports", que ha comportat replanificar més de 300 circulacions.

Els informadors de Renfe han hagut de donar moltes explicacions aquest matí a l'estació de Sant Andreu Comtal, que ha hagut d'assumir molt més passatge de l'habitual. Els trens han arribat plens de gom a gom de les línies que passen per Girona i Granollers.

La gran majoria de passatgers que anaven al centre de Barcelona han optat pel metro, que és a uns minuts caminant i no pel bus llançadora que duu a la Sagrera.

Els viatgers basculaven entre la indignació i la resignació mentre buscaven la millor alternativa per sortir de Sant Andreu. "Jo entenc que les obres s'han de fer, però a tots ens tocarà mirar rellotges, llevar-nos més d'hora i ser previsors. Crec que m'hauré de llevar d'hora i encara arribaré justa, però espero que sigui per bé", ha dit l'Anna Maria, de Granollers.

Alguns dels usuaris més afectats pels canvis han sigut els que feien trajectes llargs i havien d'agafar un altre transport amb poca freqüència. És el cas de la Lara, una turista alemanya que havia d'agafar un tren a les 6.20h a Sants i que a les 8.45h encara era a l'estació de Sant Andreu Comtal buscant la via per pujar al seu tren. Anava en direcció a Biarritz i descartava arribar-hi avui.

Altres, com ella, denunciaven que no estaven informats dels canvis, cosa que ha allargat entre 1 i 2 hores els seus trajectes habituals. És el cas de la Rita que explica que ha vingut corrents des del Clot, per poder agafar un tren cap a Portbou que sortia a les 8h i que a les 8.35h encara no havia sortit. "Ahir vam trucar per veure a quina hora sortia i ens van dir que anéssim al Clot, no ens van informar que no sortien els trens d'allà", ha lamentat aquesta usuària de Santa Coloma de Gramenet a l'ACN.

Diversos usuaris comentaven que s'havien assabentat "de casualitat" de les obres, però que no havien pogut tenir accés als horaris amb prou temps per planificar la millor opció".

"Ha sigut un caos", ha assegurat la Conxi, que acompanyava el seu fill per fer un curs a prop de l'estació de Sants i que ha trigat una hora més del previst a anar des de Molins de Rei al seu destí fins al punt que veia "inviable" arribar a la formació.

En altres casos, es queixaven del retard i també del cansament acumulat de fer tres transbords abans d'anar a treballar, com ara el Jorge, que explica que ha trigat una hora i mitja més del que pensava per arribar al seu destí, la Llagosta. "Fatal, m'ho han fotut tot. Hi ha gent que no té vehicle com jo i no es pot anar de la Llagosta a Bellvitge en patinet", ha lamentat.

També molts estudiants han arribat tard a classe pels canvis en els horaris i els transbords. "M'ha afectat molt perquè d'una hora de trajecte, han acabat sent dos i em fot una mica, la veritat. Prefereixo pagar que l'abonament gratuït, perquè he de matinar més i arribo tard", ha lamentat l'Ainhoa mentre anava caminant al metro per anar a la universitat.

Una altra queixa que s'ha sentit entre els usuaris que arribaven a Sant Andreu Comtal era que no es podien fixar en el que deien es pantalles i que els informadors no sabien els horaris de tots els trens. "No sabem a quina hora vindrà el tren, ens han dit que ja ens avisaran", ha dit, resignada, l'Alba, que vol anar fins a Girona.