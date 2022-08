Les obres de l'estació de la Sagrera provocaran afectacions en els trens entre el 17 de setembre i el 10 de desembre. L'R11, que connecta Barcelona Sants amb Portbou, és una de les afectades, així com l'R1 (Molins de Rei - Maçanet Massanes, per Mataró) i l'R2 Nord (Aeroport - Maçanet Massanes). Els trens d'aquestes línies no arribaran a Barcelona durant alguns caps de setmana.

En concret, les línies R11 i l'R2 nord no circularan entre Passeig de Gràcia i Sant Andreu Comtal el 17 i el 18 de setembre i a partir del 19 de setembre iniciaran i finalitzaran el seu recorregut a Sant Andreu Comtal. Així mateix, l'R1 iniciarà i finalitzarà el seu recorregut a Badalona entre el 17 i el 19 de setembre i els caps de setmana del 29 i 30 d'octubre i el 12 i el 13 de novembre. En aquest període Renfe ha indicat que reprogramarà horaris per tal de "donar la millor oferta". Afectacions de l'R11: 17 i 18 de setembre: circulació interrompuda entre Passeig de Gràcia i Sant Andreu Comtal, des de l’inici del servei del dissabte 17 fins a la finalització del servei del diumenge 18 de setembre. Els trens iniciaran i finalitzaran el seu recorregut a Montcada i Reixac.

S’estableix un servei de bus complementari a Montcada i Reixac per aquests dies, cada 15 minuts, entre les 6 i les 22 hores, des de l’estació de Montcada i Reixac fins a la Sagrera-Meridiana. Del 19 setembre al 2 de desembre: circulació interrompuda entre Passeig de Gràcia i Sant Andreu Comtal (exclosa), des de l’inici del servei del dilluns, 19 de setembre fins al divendres, 2 de desembre. Els trens iniciaran i finalitzaran el seu recorregut a Sant Andreu Comtal . Els viatgers es transbordaran a la parada de Sant Andreu (línia 1 de Metro).

S'estableix un servei complementari de busos llançadora entre Sant Andreu i la Sagrera-Meridiana, entre les 6 i les 10 h i de 16 a 20 h cada 15 minuts en dies laborables. Del 3 al 10 de desembre: Els trens iniciaran i finalitzaran el seu recorregut a Montcada i Reixac.

S’estableix un servei de bus complementari a Montcada i Reixac per aquests dies, cada 15 minuts entre les 6 i les 22 h, des de l’estació de Montcada i Reixac fins a Barcelona la Sagrera-Meridiana. A més, també hi haurà un equip addicional de 68 persones que reforçarà el personal d'informació i atenció al client a les principals estacions afectades. Tot plegat arriba quan les obres de l'estació de la Sagrera han superat l'equador. Adif ja va comunicar que està "ultimant" el desenvolupament de la fase principal de les obres i que, de cara a finals d'any, posarà en servei el traçat definitiu de la línia d'ample convencional Barcelona – Granollers – Girona i la nova estació de Rodalies de Sant Andreu.