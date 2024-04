El parc d’atraccions manté la jornada inclusiva i a preus populars, per les Fires de Figueres

Una de les propostes més populars en el marc de les fires i festes de la Santa Creu és la diada a preus assequibles al parc d’atraccions, amb totes amb un 50% de descompte (excepte alimentació) a partir de les cinc de la tarda aquest dijous 25 d’abril.

Tal com s’ha fet els darrers anys, també se celebra una jornada inclusiva el dia abans, 24 d’abril a partir de la mateixa hora, per a persones amb diversitat funcional. En aquesta jornada el parc estarà obert per la població en general, però se celebrarà sense estridències sonores i lumíniques perquè aquelles persones que pateixen de sensibilitat sensorial puguin gaudir del parc. També els viatges de les atraccions, s’adaptaran a les necessitats dels usuaris. Una gran afluència de públic va assistir ja aquest cap de setmana passat al parc d’atraccions que es mantindrà obert fins al 5 de maig. Aquest passat dilluns les atraccions s'han tancat a causa de la forta tramuntana. però avui dimarts ja tornen a estar actives.