Tanquen el parc d'atraccions de la Santa Creu de Figueres pel fort vent

El fort vent que bufa aquest dilluns a la tarda, amb ràfegues de fins a 75 km/hora, ha obligat a tancar "per seguretat" el parc d’atraccions de les Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres, situat, com sempre, al Recinte Firal. A més, els firaires han posat els seus camions a tocar de les atraccions com a mur de contenció per protegir-les del vent.

Tot i que les Fires i Festes de la Santa Creu encara no han començat oficialment (ho faran aquest dissabte amb el pregó), el parc d'atraccions va obrir les portes el passat dissabte. Unes portes que, després de tres dies, han tancat novament, i és que el temps ja ha començat a fer la guitza, com sol ser habitual en aquesta festivitat figuerenca.

Figueres també està pendent del temps per la celebració, aquest dimarts, de la diada de Sant Jordi, amb epicentre la Rambla, com és tradició.