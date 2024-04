Tot a punt per viure un Sant Jordi a recer de la tramuntana a l'Alt Empordà

Les darreres setmanes, amb presentacions successives, i quasi ininterrompudes, de les novetats d’autors i autores veterans o de títols de creadors que s’estrenen, així com activitats diverses entorn el món del llibre, han estat el termòmetre per mesurar com la força de la festa de Sant Jordi no només és viva sinó que no s’esgota. Malgrat les ganes de celebrar-ho amb intensitat, llibreters, editors, autors i responsables d’entitats tenen la mirada posada en el cel essent conscients que, aquest dimarts 23 d’abril, potser, la principal amenaça no vindrà de l’aigua sinó de la tramuntana que es preveu bufarà, entre fluixa i moderada, i obligarà a fer canvis.

Sant Jordi és una festa per ser viscuda eminentment al carrer on, durant tot el dia, es despleguen desenes de propostes. Quan el temps no acompanya s’intenten buscar alternatives, però, en moltes poblacions com Figueres, són quasi impossibles, ja que no hi ha espais coberts prou grans per encabir a tots els participants -enguany deu llibreries i editorials, sis floristeries, dotze autors i setanta-sis entitats- i la plaça Catalunya acull el mercat setmanal. Fa molt temps, però, que els professionals, pels que aquest és un dia molt important de l’any, exigeixen solucions «reals i fixes» per «no haver d’estar patint sempre fins a l’últim moment». D’altres són més pragmàtics: «Contra els elements no podem lluitar», reflexiona Gemma Garcia de la llibreria Vitel·la de l’Escala, on, l’alternativa és traslladar-los a la plaça Víctor Català, més protegida del vent que no la Riba.

Tot i aquesta incertesa, les activitats programades arreu de la comarca són moltes i molt variades. A Figueres, després de la Revetlla organitzada per la Biblioteca als Caputxins aquest dilluns passat, amb la presència de desenes d'escriptors, llibreters i editors vinculats a la comarca, aquest dimarts s’han previst a la Rambla, i també a la plaça de l'Ajuntament, múltiples activitats participatives, entre altres, hores del conte, sardanes i un micro obert de poemes de Montserrat Vayreda i Maria Àngels Anglada amb l’actuació de Josep Tero i Dos punts. Aquest dia no faltaran presentacions de llibres com el del fotollibre L’ull hipertròfic del far de l’artista visual Rosa Brugat a Can Viola a Maçanet de Cabrenys. Aquí també s’han proposat fer fotografies a parelles que s’estimen ja sigui matrimoni, germans, amics, pares i fills, de la mà dels fotògrafs Jordi Casals 'Meli' i Andres Bühlmann, d'11 a 14 hores.

Assumpció Heras, durant la xerrada que va oferir sobre Anglada, divendres passat, a Atenea. / Cristina Vilà