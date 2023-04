Les fires i festes de la Santa Creu porten l’espectacle al carrer per fer gaudir el públic. Un any més la plaça Josep Pla de Figueres tornarà a ser l’espai que aglutinarà «propostes de diferent format, circ, clown, o un espectacle de teatre itinerant, amb la intenció d’aglutinar públic de totes les edats» remarca Aina Baig, directora dels equipaments escènics de Figueres. L’oferta va arrencar dissabte passat, amb Ballar és cosa de llibres, en aquest cas al Teatre el Jardí, durant les vigílies de la Santa Creu que han estat un tastet de què trobarem al llarg de la setmana.

La programació pròpia de les fires i festes s’obre aquest divendres 28 amb l’espectacle itinerant Cacos, de la companyia Campi qui pugui, que tindrà com a punt de sortida la plaça Josep, a les cinc de la tarda. També el dia 30, a la mateixa hora, Farrés Brothers proposa Hohihu: l’horrible història de la humanitat, el primer espectacle de carrer de la companyia de teatre que treballa amb titelles, andròmines, gestos, paraules i ninots.

El dia 2 de maig, al mateix espai i en el mateix horari, arriba l’obra Yougur de Carles Mô, on l’artista es recolza sempre en les coses més senzilles i en el seu particular instint de supervivència. La programació passa al dia 3 de maig amb una proposta de circ, L’Y. Ànsia per volar, una història màgica carregada de poesia visual a càrrec de Yldor Llach. El mateix dia tindrà lloc una de les activitats que cada any té molta sortida, es tracta d’un espai d’experimentació i joc lliure per a infants de 0 a 6 anys i Van de bòlit, l’espai de jocs recomanat a partir de 5 anys, que tindrà lloc al Passeig Nou, d’onze a dues del migdia i de quatre a set del vespre.