"Hem fet visible al món la figura de la infermera escolar"

L’Associació Catalana d’Infermeria i Salut Escolar (ACISE) representa el col·lectiu d’infermeres de tot Catalunya que treballa a les escoles i instituts, tant en escoles ordinàries com d’educació especial, vetllant per la cura de tota la comunitat educativa. La seva presidenta, Engràcia Soler, doctora en Ciències Socials i de la Salut per la Universitat catòlica de Múrcia (UCAM), és infermera especialista en infermeria familiar i comunitària, experta en infermeria escolar i treballa en Atenció Primària des de fa vint-i-set anys, a Portbou.

Des de fa més de dues dàcedes, la seva feina s’ha centrat en l’atenció primària i en col·laboracions amb diferents universitats del país. Soler va començar el 2007 amb la preocupació de fer de la infermeria escolar una especialitat arran de la necessitat de les escoles i l’esperit de treball d’altres companys. En aquestes dates, es van fer els primers moviments en congressos per parlar d’infermeria escolar. "Vaig assistir-hi amb aquesta inquietud i, a partir d’aquí, un grup de gent a Figueres ens vam engrescar". Explica que una companya seva havia treballat en l’àmbit internacional en temes d’infància en països subdesenvolupats i a l’entorn escolar. Calia treballar per la infància i la salut escolar a tots nivells, una feina que es fa en l’àmbit català i nacional. "Tot ha sorgit de la feina altruista, sense cap subvenció i fora del treball d’infermeria que realitzem. Ho fem per la nostra voluntat de fer les coses, tot i que no hi ha cap ajuda ni interès pel que estem fent".

"A Catalunya hi ha un greuge comparatiu"

La infermera també lidera les associacions (ACAESE) Andalusia, (ACEESE) nacional i Association of School Nurses & Health Promotion (ISNA) a escala internacional. Destaca en la seva formació el màster en Bioètica (UCAM). És membre del Comitè d’Ètica Assistencial d’Atenció Primària de l’Institut Català de la Salut (CEAAPICS), i també ha estat una força motriu en l’establiment de programes innovadors a escala nacional i internacional.

La infermeria escolar és necessària per a garantir el dret de tots els alumnes a l’accés a l’educació perquè existeixen alumnes que per determinades patologies tenen dificultats per a assistir sempre. La manca d’aquests professionals té un impacte directe en la salut i el benestar dels estudiants. Els infants a les escoles d’educació especial amb problemes i necessitats requereixen una inversió important en l’assistència dels nens, la qual cosa es garanteix amb la presència d’una infermera a l’escola. Això ja s’ha dut a terme en moltes comunitats. "A Catalunya, hi ha un greuge comparatiu respecte d’altres comunitats com ara Madrid, on hi ha més de mil infermeres treballant a les escoles, per una llei proposada per la Comunitat de Madrid. Sense inversió i sense pressupost, no es pot avançar, i tenim molt abandonat el tema de l’educació especial".

El programa Salut i Escola a Catalunya ha fet molta feina, però fa curt sota la premissa que les infermeres escolars, a més de tenir funcions assistencials, han de formar part de l’equip docent de les escoles impartint Educació per a la salut. Soler puntualitza que "l’objectiu és que els professionals infermers estiguin integrats a l’escola", i explica que "les infermeres estan a les escoles i tenen les seves competències específiques, però encara no s’ha reconegut la infermeria escolar com una especialitat". La infermera és un pilar importantíssim en l’educació, promoció d’hàbits saludables i prevenció de la salut, com ara conductes nocives dels adolescents dins el programa d’educació per la salut a l’escola.

"Cada cop som més visibles en l’àmbit social i la societat reclama cada vegada més la nostra presència, però falta aquest compromís polític que encara no hi és"

Malgrat les dificultats, les associacions ens veuen com a empreses, i això suposa un cost quan no disposem de subvencions ni patrocinadors. "Tot i això, hem fet un gran pas: hem visibilitzat la figura de la infermera escolar, que abans era completament invisible. Gràcies al nostre moviment, hem aconseguit que el Consejo General de Enfermeras prengués mesures i creés un Observatori d’Infermeria Escolar. Hem lluitat per la presència de la infermera a l’escola, hem fomentat la investigació sobre aquest àmbit, hem aconseguit que es parli d’això a les universitats i s’hi faci formació. Així mateix, cada cop som més visibles en l’àmbit social i la societat reclama cada vegada més la nostra presència, però falta aquest compromís polític que encara no hi és". "Per a mi, aquest projecte és com un fill, hi crec moltíssim".

En l’àmbit internacional, també s’hi està treballant i posant molt en valor. "Hem treballat per ajudar altres països, sobretot d’Amèrica del Sud, a establir la figura de la infermera escolar. Gràcies a la nostra col·laboració, Perú ha incorporat les infermeres a totes les escoles mitjançant un pla d’integració que estan implementant conjuntament amb el Col·legi d’Infermeria del Perú. També hem col·laborat en el desenvolupament de l’assistència a Colòmbia i hem treballat amb el Japó i altres països en diversos àmbits relacionats amb la infermeria escolar", explica.

Actualment, hi ha un altre moviment en marxa a través de la UNESCO amb la col·laboració d’ISNA per representar les infermeres de tot el món. Aviat tindrà lloc la segona edició del Simposi Internacional d’Infermeria i Salut Escolar, que es durà a terme a Múrcia, organitzat per ISNA: "El primer any, el 2022, van participar-hi una vintena de països i en la segona edició, ja seran trenta-sis", conclou.