Quan comença la primavera aquest 2024?

La primavera… Què us podem de dir d’ella. Bon temps, alegria, amor… sembla que ja olorem flors i sentim les orenetes piulant! I ja sabeu que diuen, la primavera la sang altera. Des de temps ancestrals l’arribada de l’època primaveral és un punt crucial en el calendari i en el ritme de vida del planeta i de la humanitat. Un moment on es festeja el renaixement de la natura, una tradició que fins avui dia continua ben vigent i amb un especial simbolisme.

Però, quan exactament comença la primavera aquest 2024? Enguany, començarà oficialment el 20 de març de 2024. Aquesta és la data en què l'equinocci de primavera marca el punt en què el sol creua l'equador celeste en el seu camí cap al nord.

Equinocci és una paraula que prové del llatí aequinoctium i significa "nit igual". El fenomen dels equinoccis es dona, precisament, quan el dia i la nit tenen aproximadament la mateixa durada. Això sempre passa dues vegades a l'any quan el sol es col·loca exactament sobre l'equador de la terra: al març i a finals de setembre, quan arriba la tardor. Com més lluny, els dies són més freds i més curts, i quan és més a prop, més llargs són els dies i més calorosos.

Implicacions mitològiques i espirituals

L’equinocci de primavera no només significa la fi de l'hivern, sinó que també té implicacions mitològiques i espirituals que es tradueixen en tradicions amb què, com deien, festegen renéixer de la natura, ja que els nostres avantpassats relacionaven aquest període amb les collites, les abundàncies i els plaers. I, mitològicament, diuen que l'arribada del bon temps està relacionada amb tres divinitats: Persèfone, Demèter i Hades.

Diu la llegenda que Demèter era la deessa de la primavera i la terra, de l'agricultura i tenia una filla molt bella anomenada Persèfone. En aquells temps a la terra tot l'any era primavera. Però un dia Persèfone va ser segrestada per Hades, déu de l'inframon. Demèter, enfurismada i trista va decidir no vetllar més per la terra. La gent passava fam, no hi havia flors i el sol ja no despertava. Llavors, els altres déus van decidir actuar. Van parlar amb Hades i després d'una dura conversa van arribar a un pacte: durant sis mesos Persèfone estaria als inframons, i sis mesos estaria a la terra. Per això, quan arriba Persèfone, la terra, alegre pel retrobament amb la seva filla, Demèter i il·lumina la terra amb sol, escalfor i amb una faldada de flors.