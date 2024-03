Plourà aquesta primavera? Catalunya s'endinsa en uns mesos de precipitacions incertes i més calor del normal

El pronòstic meteorològic per als pròxims mesos es mostra entre contundent i dubtós. L'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) vaticina que entre el març i el juny, els termòmetres estaran molt per sobre del que és normal a Catalunya (tal com ha passat de forma contínua els últims dotze mesos). El que encara no és clar és què passarà amb les pluges. De moment, els models apunten que les precipitacions estaran a "valors normals" per a l'estació. Però això, de moment, no assegura que hi haurà pluja a curt termini. Tampoc no indica com i quan podria ploure en els mesos que venen. Ni tan sols permet vaticinar si les precipitacions dels mesos vinents podrien alleujar l'estat dels embassaments catalans que tornen a estar sota mínims. "Els pronòstics sobre pluges encara són incerts", comenta Ramon Pascual Berghaenel, delegat territorial d'AEMET a Catalunya.

Tot apunta que les temperatures continuaran estant per sobre del normal durant almenys els quatre mesos vinents. "Els termòmetres sembla que van avançats un mes. Al gener registrem valors típics del febrer, al febrer observem temperatures del març i al març estem veient xifres típiques del mes d'abril", comenta Beatriz Téllez Jurado, cap de l'àrea de climatologia d'AEMET Catalunya. En aquesta mateixa línia, també s'espera que aquesta tendència de temperatures a l'alça es mantingui com a mínim el mes de juny. El primer trimestre, s'han registrat anomalies tèrmiques de fins a dos i tres graus a Catalunya així que, si segueix així, els termòmetres es mantindran per sobre del que és normal durant ells pròxims mesos.

Pronòstic incert

Pel que fa a pluges, els models climàtics apunten a un pronòstic incert. Els meteoròlegs vaticinen una primavera amb un règim de precipitacions normals. I això, almenys sobre el paper, podria significar que ens endinsem en uns mesos relativament plujosos, ja que aquesta estació és, al costat de la tardor, la que sol portar més pluges al conjunt del territori català. Però en el context actual no és clar si aquest pronòstic es complirà al peu de la lletra. Sobretot si tenim en compte el dèficit de precipitacions que ha patit Catalunya els darrers tres anys. O com els últims mesos, mentre al conjunt de la Península es registraven pluges més que copioses, les borrasques amb prou feines han esquitxat el territori català. Per això, per ara, els meteoròlegs no s'atreveixen a especular gaire sobre què passarà amb les pluges a Catalunya els pròxims mesos.