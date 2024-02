La rosinca Emma Bagshaw és patronista de moda, una artista que converteix els fils en històries i els dissenys en realitat. Fins al 13 de febrer mostra una creació realitzada especialment per a l’exposició 'Para un mal dia', un projecte personal impulsat pel músic Alberto Delpuerto, que es pot visitar a l’espai de Ca l’Anita, de Roses. La peça presentada, titulada Tribut és, segons Bagshaw, una invitació a sortir de la zona de confort i abraçar la moda com una forma d’expressió personal. «Quan tenim un mal dia, tenim una tendència a tancar-nos en nosaltres mateixos», explica. «La peça representa el moment de voler vestir-nos per sortir de casa, per sortir d’aquesta situació».

A través de la seva obra, Bagshaw rendeix homenatge a l’artesania present a la moda d’alta costura i s’inspira en el llegat del dissenyador Alexander McQueen. La seva peça, una camisa elaborada amb un teixit que simula el texà, revela la complexitat del patronatge i la confecció en cada detall. «Ha requerit un patronatge molt elaborat perquè té moltes peces, i també pel que fa a la confecció està molt ben acabada».

La seva participació en l’exposició és per a ella la constatació que la passió i la determinació són els fils conductors per aconseguir els somnis de la infància. «Tornar a Roses amb aquesta exposició m’ha il·lusionat. Amb l’Alberto ens coneixem des de petits. Mires enrere els anys que fa que ens coneixem i m’adono que és una realització per al meu jo de la infància». Reconeix que és una satisfacció veure complerts «els somnis que un té, quan és més innocent, o no es posa tants límits com espera després la societat que ens envolta. Et diuen: què faràs, dedicar-te a la moda o a la música?, moltes vegades hi ha aquesta mena de prejudicis respecte a la moda, la música i tot allò que és art, que et serà molt difícil viure d’això. És un honor mirar enrere i veure que no m’he rendit, que ho estic aconseguint».

Mentre Emma Bagshaw continua fent camí en el món de la moda, convida a reflexionar sobre les històries que es troben darrere de cada peça de roba. Ser patronista té un pes important i significa ocupar-se de la part tècnica de la moda, fer que les proporcions i les mides de llarg i ample siguin les que més afavoreixin a cada persona segons el disseny de què es parteix, recalca. Habitualment «se li dona molt valor al disseny de moda, que en té, perquè és l’encarregat de la idea en el si d’un model o peça, però la patronista és la persona que porta aquesta idea a la realitat, és una part fonamental de la nostra feina, és com construir un edifici. Per això es diu que el patronatge és l’arquitectura de la moda, t’encarregues de fer els plànols del disseny».

Amb un esperit inquiet, Bagshaw va començar la seva relació amb el món del patronatge a Roses, primer com a hobby. «El teatre va despertar la meva fascinació pel món del patronatge des de dins. En aquell moment, el meu interès no feia més que créixer».

Després de dos anys prenent classes de costura a la seva localitat, va començar un nou camí a Girona on va cursar el grau d’Història de l’Art. De forma autodidàctica, i amb una màquina de cosir a casa, compaginava la seva formació acadèmica mentre els caps de setmana creava accessoris per a amics i familiars amb un projecte personal on s’encarregava del procés de les peces, des de la ideació, fins a la venda.

La pandèmia com a punt d'inflexió

La pandèmia del 2020 va ser un punt d’inflexió en la seva carrera. Aïllada a casa, «vaig descobrir que el que realment m’apassionava era la roba en si mateixa, les peces, les samarretes, més enllà dels accessoris». A Barcelona, l’Emma va estudiar en diferents centres. Va cursar un postgrau sobre Disseny de Moda i Patronatge i llavors va ser conscient de la diferència entre ambdues disciplines. «El disseny és concebre la idea, és un procés molt mental i el patronatge és més físic, perquè has de dibuixar les formes del disseny, i m’acaba motivant i aportant més la creativitat d’aquest exercici». Ara està acabant un màster especialitzat en patronatge de dona.

Actualment, treballa com a patronista en una empresa a Barcelona. Bagshaw recorda que la moda no és només sobre passarel·les i tendències, sinó també sobre les mans expertes que donen vida als somnis dels dissenyadors. Així, mentre Emma Bagshaw continua fent-se un nom en la seva professió, emfatitza que la passió i la determinació són els fils conductors que ens porten a la realització dels nostres somnis.