«Mai no havia vist això!». Aquesta és l'expressió que resumeix a la perfecció els tres vídeos que la influencer francesa Manon Réaction (@manon.reaction) ha rodat en un supermercat de la Jonquera. I és que allà Manon ha trobat tota mena de productes que l'han «meravellat», ja que a França no existeixen.

En el primer, titulat Des chocolats que je n'ai jamais vu! (Xocolates que no havia vist mai!), @manon.reaction «al·lucina» amb la varietat de xocolates que ha trobat. Una de les que més la sorprèn és la d'Oreo, segons explica.

En el segon vídeo, que porta per títol Je fais mes courses dans un supermarché espagnol! (Faig les meves compres en un supermercat espanyol!), reacciona a les llaminadures que troba. Una de les coses que més la sorprèn és que les gominoles (núvols, etc.) no estan embolicades individualment com si ho estan els caramels convencionals, sinó que estan envasades en grans bosses. També li sobta trobar un xupa-xup gegant: «És més gran que el meu cap!», exclama.

Finalment, al tercer vídeo, Je fais mes courses dans un supermarché en Espagne! (Faig les meves compres en un supermercat d'Espanya!) destaca el tipus de galetes que ha trobat a la Jonquera, totes elles «inexistents» a França.

@manon.reaction té prop de 155.000 seguidors a la xarxa social TikTok, on sol publicar vídeos explicant quins productes «sorprenents» troba a supermercats i botigues que visita. Pel que fa als continguts rodats a la Jonquera, han tingut més de 2 milions de visualitzacions. En total ha aconseguit prop de 134.000 likes.