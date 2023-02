Shakira es va sincerar per primera vegada sobre tot el que ha viscut els últims mesos. Ho fa amb el periodista mexicà Enrique Acevedo al programa 'En punto' de la televisió mexicana. A l'entrevista es va mostrar, com sempre, directa i sense embuts sobre la seva exparella i Clara Chía.

Especialment dura es va mostrar amb Chía, quan s'hi va referir citant una secretària d'estat americana que va dir "hi ha un lloc reservat a l'infern per a aquelles dones que no recolzen a altres". La colombiana ja havia dedicat diverses frases en les dues últimes cançons a la jove parella del seu exmarit.

"Sempre intento utilitzar les meves cançons com una catarsi, és millor que anar al psicòleg" va dir. La cantant revela com va ser el 2022: "Cal passar aquest tipus de moments per treure múscul emocional. Va ser un moment d'honestedat brutal".

"He aconseguit sentir que jo sóc suficient, cosa que no he pensat mai" sentencia. "Sento que depenc de mi mateixa i els meus fills també depenen de mi". La colombiana va confessar que pateix una mica de síndrome de l'impostor. "A vegades sento que no sóc tan capaç" deia abans de puntualitzar que aquesta patologia l'ajuda a "poder seguir motivada" al món de la música.

Sobre la seva col·laboració amb Bizarrap, Shakira explica una divertida anècdota amb el seu fill: "Em va dir, mami has de fer alguna cosa amb Bizarrap. És el Déu Argentí", confessava. El que el seu fill no esperava és que aquesta idea aquesta idea ja estigués en marxa.

"És el resultat de passar un procés de dol. Algú hauria d'haver fet una foto de com vaig començar i com vaig acabar la sessió. Va ser un desfogament per al meu procés de sanació" deia sobre com el procés va influir.