Shakira i Bizarrap han publicat aquesta nit la seva esperada col·laboració, i, tal com s'esperava, la cançó resultant està plagada de referències a la relació de la colombiana amb l'exfutbolista del FC Barcelona Gerard Piqué. El vídeo, com era d'espera, està arrasant i ja acumula milions de visualitzacions a YouTube.

"Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo solo hago música, perdón que te salpique", diu amb acidesa la cantant en el tema, després de retreure-li al català que "tanto que te dabas de campeón y cuando te necesitaba fuiste tu peor versión", i recorda un dels seus grans èxits en cantar que "una loba como yo no está para novatos ni per a "tipos como tú".

També dedica hi ha referències a la nova parella de Piqué, Clara Chía, assegurant que "tiene nombre de persona buena... claramente no es como suena" i remata dient-li al seu exmarit que "es igualita que tú" abans de tancar explicant amb ironia que "del amor al odio hay un paso, por acá no vuelvas, hazme caso, cero rencor, bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo".