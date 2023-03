Després d'una separació en què vam poder veure Risto Mejide força tocat, sembla que ha tornat a trobar l'amor. Després de set anys d'amor, un casament amb magnificència i una filla en comú, Risto i Laura Escanes decidien posar fi a la seva relació i començar a refer les seves vides per separat.

Escanes, va trobar l'amor de nou de la mà d'Álvaro de Luna pocs mesos després de la ruptura, però a Mejide no se li havia conegut cap festeig oficial de moment, encara que sembla que això ha canviat.

Segons porta publica el tiktoker Abel Planelles, presentador i publicista, Risto hauria trobat un nou amor malgrat que ho porti amb total discreció. "Ella és una jove valenciana, de 26 anys, farmacèutica i tatuadora", explica Planelles, assegurant que ja durien uns dos o tres mesos veient-se.

Al costat de la informació, el creador del contingut comparteix algunes imatges de la parella passejant per un parc que, segons assegura ell, corresponen a un viatge romàntic que Risto i la seva nova parella haurien fet a París el 20 de gener passat. "Està comprovat: Risto Mejide ha refet la seva vida. Però sembla que a ell la premsa no el segueix, perquè tampoc no s'amaga", relata Planelles davant d'unes imatges en què Mejide no és identificable.

A aquesta informació, Planelles també assegura que Risto no s'amaga i passeja amb la nova noia per València. A més, també assegura que tots dos se segueixen ja a Instagram i que també segueix la mascota d'ella a la mateixa xarxa social. Pel que sembla, tal com opina el tiktoker, “la cosa va de debò”.