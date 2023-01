"Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Per si algú encara no se n'ha assabentat, Shakira està fent història amb la seva nova cançó en col·laboració de Bizarrap. A més, el polèmic tema està rebentat tots els comptadors: tant de visites com de

Shakira, que acumula un deute de gairebé 24 milions amb l'Agència Tributària a Espanya per defraudar al fisc, ha vist com el seu patrimoni s'ha multiplicat en qüestió d'hores després de protagonitzar la millor estrena musical llatina de la història. Shakira estrena amb Bizarrap una cançó plagada de referències a Piqué: «Perdón que te salpique» Shakira: BZRP Music Sessions Vol. 53 va publicar-se el passat 11 de gener i en menys de 24 hores tenia més de 65 milions de reproduccions a YouTube i 20 milions a Spotify. Xifres, sens dubte, de rècord. Amb aquestes xifres, es calcula que la cantant va facturar més d'un milió i mig d'euros en menys de 24 hores: una quantitat que no para de créixer des del dia en què es va estrenar la cançó. A més, als beneficis d'aquest tema cal sumar els guanys dels dos anteriors (també vinculats a la separació amb Piqué): Monotonía, el segon tema sobre la polèmica, ja porta 159 milions de reproduccions, i es calcula que amb ell ha ingressat vuit milions d'euros. Respecte al primer single Te felicito ja hauria estat escoltat més de quaranta milions de vegades a cada plataforma i proporcionat 20 milions d'euros a l'artista. Gerard Piqué arriba a la Kings League amb un Twingo